"Jest to niezbędny środek zaradczy w odpowiedzi na naruszenia praw oraz prowokacyjne działania ze strony Filipin" - oświadczyło chińskie wojsko.

Rafa Scarborough Shoal to jeden z najbardziej spornych obszarów morskich w Azji. Prawo do niej roszczą sobie zarówno rządy Filipin, jak i Chin, które nazywają ją "Huangyan Dao".

Długa lista napięć i prowokacji. Gotuje się w regionie

Na spornym obszarze regularnie dochodzi do prowokacji i napięć.

W lipcu chiński statek straży przybrzeżnej użył armatki wodnej przeciwko filipińskiemu kutrowi rybackiemu. Wówczas Pekin zarzucał Manili, że na sporne wody "wtargnęły" dwie jednostki z tego kraju.

W kwietniu z kolei ze zdjęć satelitarnych Reutera wynikało, że przy wejściu na mieliznę widać było co najmniej cztery chińskie kutry rybackie, a także okręt chińskiej marynarki wojennej lub straży przybrzeżnej. Ruchy marynarki Pekinu potwierdza również firma Vantor (dawniej Maxar Technologies), która zidentyfikowała dodatkowy okręt patrolowy przy Scarborough Shoal.

Według Jaya Tarrieli, rzecznika filipińskiej straży przybrzeżnej, chińscy marynarze rozciągnęli pływającą barierę o długości 352 metrów. Z zapewnień władz wynika jednak, że miała ona zostać zdemontowana niedługo później.

Również w kwietniu żołnierze Filipin i Stanów Zjednoczonych przeprowadzili szeroko zakrojone ćwiczenia na całym archipelagu filipińskim.

Spór o Scarborough Shoal. Niepokoje na Morzu Południowochińskim

Choć Scarborough Shoal leży w całości w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin, to Chiny nie rezygnują z roszczeń do atolu.

Według Pekinu bogate w ryby łowisko to część ich terytorium. W zeszłym roku Chiny zatwierdziły utworzenie tam narodowego rezerwatu przyrody, co władze Manili uznały za "oczywisty pretekst do rozpoczęcia okupacji".

Status rafy nie został ujęty w orzeczeniu międzynarodowego trybunału arbitrażowego z 2016 r. Jednocześnie wskazywał on, że jakakolwiek blokada nałożona przez Pekin stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, gdyż z łowisk Scarborough Shoal powinny móc korzystać inne azjatyckie kraje, w tym Wietnam i Filipiny.



