Wiercenie otworu rozpoczęło się we wtorek na pustyni w dorzeczu Tarim w północno-zachodnim regionie Chin Xinjiang, jak podała chińska państwowa agencja prasowa Xinhua. "Przy planowanej głębokości 11 100 metrów, wąski szyb spenetruje ponad dziesięć warstw kontynentalnych i dotrze do systemu kredowego w skorupie ziemskiej" - serii warstwowych skał sięgających 145 milionów lat wstecz - pisze "The Guardian".

Projekt ma zostać ukończony w ciągu 457 dni. Jak mówią chińskie media państwowe, to "kamień milowy w chińskiej eksploracji ziemi".

Chiny: Odwiert dostarczy dane do badań geologicznych

Odwiert pozwoli naukowcom zbadać wewnętrzną strukturę i ewolucję ziemi oraz dostarczy danych do badań geologicznych - przekazał w oświadczeniu kierujący projektem wiodący, krajowy producent ropy i gazu China National Petroleum Corporation - podaje brytyjski dziennik.

- Trudność konstrukcyjną projektu wiertniczego można porównać do dużej ciężarówki jadącej po dwóch cienkich stalowych linach - powiedział agencji Xinhua Sun Jinsheng, naukowiec z Chińskiej Akademii Inżynierii.

Temperatury do 200 st. C

Wykorzystywany do odwiertu sprzęt, który waży ponad 2000 ton, został zaprojektowany tak, aby wytrzymać podziemne temperatury do 200 st. C i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Oprócz ekstremalnych warunków panujących głęboko pod powierzchnią, wyzwaniem jest również trudne środowisko gruntowe basenu Tarim - pisze "The Guardian".

Projekt jest częścią chińskich działań na rzecz odkrywania nowych granic w kosmosie i pod powierzchnią ziemi. W 2021 r. prezydent Chin Xi Jinping wezwał czołowych naukowców w kraju do przełamywania nowych barier w różnych obszarach, w tym w eksploracji ziemi.

Podkreślił również potrzebę zwiększenia krajowych dostaw energii, zachęcając chińskich gigantów energetycznych do poszukiwania źródeł w zasobach naturalnych.