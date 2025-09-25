W skrócie Tymczasowe zamknięcie granicy polsko-białoruskiej mocno zaburzyło handel na trasie Chiny–Europa, szczególnie dla transportu kolejowego CRE.

Sytuacja zmusiła przewoźników do szukania nowych, alternatywnych szlaków. Zwrócono uwagę m.in. na połączenia przez Morze Kaspijskie czy Arktykę.

Dane branżowe pokazują dużą nierównowagę w wolumenie transportu kontenerów między Chinami a Unią Europejską.

Z powodu rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025 Polska zamknęła granicę z Białorusią od 12 września. W wyniku tej decyzji po białoruskiej stronie na przejściu w Brześciu utknęło ponad 130 pociągów towarowych.

Zamknięcie granicy nie miało wpływu na ładunki przybywające do Rosji i Białorusi, ale "znacznie" utrudniło transport do Europy w ramach połączenia kolejowego China-Europe Railway Express (CRE) - ocenił Shao Boer, dyrektor generalny grupy ITL z Xi'an, cytowany przez "Global Times".

W opinii Shao sytuacja ta sprawiła, że przewoźnicy "na nowo zrozumieli znaczenie dywersyfikacji tras transportowych", a w reakcji na zator zaczęli badać alternatywne szlaki, m.in. przez Morze Kaspijskie oraz trasę intermodalną przez Petersburg i Morze Bałtyckie.

Ekspresowy transport z Chin do Europy. Ekspert wskazuje na jedno "ale"

"Global Times" przypomina, że zamknięcie granicy zbiegło się w czasie z uruchomieniem pierwszej na świecie trasy ekspresowej transportu kontenerowego z Chin do Europy szlakiem arktycznym. Podróż kontenerowca ma zająć zaledwie 18 dni, w porównaniu z ok. 25 dniami w przypadku transportu kolejowego i 40-50 dniami na trasach morskich przez Kanał Sueski lub wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Shao zwraca jednak uwagę, że CRE oferuje bogatszy wybór tras i wymaga mniejszej liczby kontenerów do wysyłki, co pozwala szybko reagować na potrzeby transportowe małych i średnich partii towarów.

Dziennik przypomina, że od czasu uruchomienia w 2013 r. CRE zrealizowano ponad 110 tys. kursów, przewożąc towary o wartości przekraczającej 450 mld dolarów.

Chińskie produkty w Unii Europejskiej. Ponad 300 tys. kontenerów w rok

Jednak dane branżowe wskazują na wyraźną nierównowagę w wolumenie między Chinami a Europą. Tylko w 2024 r. przepływ z Chin do UE osiągnął poziom 330 704 TEU (standardowych dwudziestostopowych kontenerów), podczas gdy ruch z UE do Chin był znacznie niższy - 49 730 TEU - wynika z danych Eurasian Rail Alliance Index (ERAI).

Ruch graniczny z Białorusią został częściowo przywrócony przez Polskę o północy ze środy na czwartek, choć - jak mówił we wtorek premier Donald Tusk - "jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść".

