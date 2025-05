- USA bezpodstawnie anulowały wizy chińskich studentów pod pretekstem ideologii i praw narodowych - powiedziała w czwartek rzeczniczka MSZ Mao Nin. Dodała, również że "Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i złożyły zapytanie do USA".

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zapowiedziała dzień wcześniej takich ruch, mimo, że - jak podaje AFP "to jedno z największych źródeł dochodów amerykańskich uniwersytetów"

Departament Stanu analizuje obecnie operacje i procesy weryfikacji wniosków wizowych , co będzie wymagało od urzędów konsularnych m.in. dostosowania procedur i alokacji zasobów.

Rzecznik resortu powtórzył, że administracja zamierza wykorzystać wszystkie dostępne środki do oceny osób wjeżdżających do USA.

Zdaniem krytyków jest to atak na prawo do wolności słowa, chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA.