W skrócie Chiny wyślą na Bliski Wschód specjalnego wysłannika w celu przeprowadzenia "wysiłków mediacyjnych" po ataku USA i Izraela na Iran.

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi poinformował o tej decyzji przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów telefonicznych.

Chiny potępiły atak na Iran, określając go jako poważne naruszenie suwerenności i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, i podkreśliły potrzebę natychmiastowego zakończenia działań wojskowych.

Informacje o decyzji chińskiego rządu przekazała krajowa agencja informacyjna Xinhua. Jak wskazano, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi miał o tym poinformować przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów telefonicznych.

Wojna w Iranie. Chiny wyślą specjalnego wysłannika na Bliski Wschód

- Chiny doceniają powściągliwość Arabii Saudyjskiej i jej wytrwałość w rozwiązywaniu sporów środkami pokojowymi - powiedział Wang w trakcie rozmowy telefonicznej ze swoim saudyjskim odpowiednikiem, cytowanej przez chińskie ministerstwo.

Podczas oddzielnej rozmowy, przeprowadzonej z przedstawicielem władz ZEA, polityk z Chin podkreślił, że "czerwona linia", jaką są ataki na ludność cywilną nigdy nie powinna zostać przekroczona.

Wang zaznaczył, że cele o charakterze niemilitarnym, w tym te związane z energią, nie powinny stanowić przedmiotu ataków, a także zaapelował o ochronę bezpieczeństwa szlaków żeglugowych.

Bliski Wschód. Chiny potępiły atak USA i Izraela na Iran

- Atak i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu jest poważnym naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowe normy w stosunkach międzynarodowych - stwierdziła kilka dni wcześniej rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin Mao Ning.

Jak dodała, "Chiny z całą mocą się temu sprzeciwiają i to potępiają". Urzędniczka przekazała również, że w wyniku ataku na Teheran zginął jeden obywatel Chin.

- Najpilniejszym zadaniem obecnie jest natychmiastowe zakończenie działań wojskowych i zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się konfliktu - podkreśliła.

Źródło: Reuters

