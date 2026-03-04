Bliski Wschód
Bliski Wschód

Chiny wkraczają do akcji. Wyślą specjalnego wysłannika na Bliski Wschód

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Chiny wyślą na Bliski Wschód specjalnego wysłannika - ogłosił minister spraw zagranicznych tego kraju. Jak zapowiedział, jego zadaniem będzie przeprowadzenie "wysiłków mediacyjnych". Decyzja Chin stanowi reakcję na atak USA i Izraela na Iran.

Szef dyplomacji Chin Wang Yi na tle mapy Iranu. Polityk ogłosił, że Chiny wyślą na Bliski Wschód specjalnego wysłannika
Iran. Chiny ogłaszają, wyślą specjalnego wysłannika na Bliski WschódMaptiler / Europa Press News / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Chiny wyślą na Bliski Wschód specjalnego wysłannika w celu przeprowadzenia "wysiłków mediacyjnych" po ataku USA i Izraela na Iran.
  • Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi poinformował o tej decyzji przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów telefonicznych.
  • Chiny potępiły atak na Iran, określając go jako poważne naruszenie suwerenności i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, i podkreśliły potrzebę natychmiastowego zakończenia działań wojskowych.
Informacje o decyzji chińskiego rządu przekazała krajowa agencja informacyjna Xinhua. Jak wskazano, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi miał o tym poinformować przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów telefonicznych.

Wojna w Iranie. Chiny wyślą specjalnego wysłannika na Bliski Wschód

- Chiny doceniają powściągliwość Arabii Saudyjskiej i jej wytrwałość w rozwiązywaniu sporów środkami pokojowymi - powiedział Wang w trakcie rozmowy telefonicznej ze swoim saudyjskim odpowiednikiem, cytowanej przez chińskie ministerstwo.

Podczas oddzielnej rozmowy, przeprowadzonej z przedstawicielem władz ZEA, polityk z Chin podkreślił, że "czerwona linia", jaką są ataki na ludność cywilną nigdy nie powinna zostać przekroczona.

    Wang zaznaczył, że cele o charakterze niemilitarnym, w tym te związane z energią, nie powinny stanowić przedmiotu ataków, a także zaapelował o ochronę bezpieczeństwa szlaków żeglugowych.

    Bliski Wschód. Chiny potępiły atak USA i Izraela na Iran

    - Atak i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu jest poważnym naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowe normy w stosunkach międzynarodowych - stwierdziła kilka dni wcześniej rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Chin Mao Ning.

    Jak dodała, "Chiny z całą mocą się temu sprzeciwiają i to potępiają". Urzędniczka przekazała również, że w wyniku ataku na Teheran zginął jeden obywatel Chin.

    - Najpilniejszym zadaniem obecnie jest natychmiastowe zakończenie działań wojskowych i zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się konfliktu - podkreśliła.

