Chiny uderzyły na Morzu Południowochińskim. "Staranowali łódź rządową"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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Statek chińskiej straży przybrzeżnej staranował filipińską łódź rządową na spornych wodach Morza Południowochińskiego - poinformowała agencja AFP. Jednostka należała do departamentu rybołówstwa Filipin. Statek wykonywał morski patrol, "dostarczając paliwo rybakom". W sieci pojawiło się nagranie ze zdarzenia.

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Uszkodzony pokład filipińskiej łodzi rządowej: zgięta barierka, wywrócony stelaż, żółte boje, czerwona skrzynka, morze w tle.
Filipiny: Chiński statek staranował rządową łódź na Morzu PołudniowochińskimPhilippine Coast Guardmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Chiński statek straży przybrzeżnej uderzył w łódź rządową Filipin podczas patrolu na spornych wodach Morza Południowochińskiego.
  • Incydent miał miejsce około 100 kilometrów od prowincji Palawan, a w wyniku kolizji uszkodzone zostały części filipińskiego statku.
  • Filipińska straż przybrzeżna uznała zdarzenie za celowe i wysłała posiłki w celu wsparcia oraz zapewnienia bezpieczeństwa załodze.
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Agencja AFP poinformowała, że do zdarzenia doszło w piątkowy poranek na spornych wodach Morza Południowochińskiego, około 100 kilometrów od prowincji Palawan.

"Chiński statek staranował BRP Datu Magat Salamat w trakcie, gdy ten prowadził patrol morski w celu dostarczenia dotacji paliwowej naszym rybakom" - poinformował rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej (PCG).

Filipiny. Chiński statek staranował rządową łódź

Z relacji PCG wynika, że statek straży przybrzeżnej Chin CCG-21585 uderzył w prawą burtę statku BRP Datu Magat Salamat, należącego do Biura do spraw Rybołówstwa i Zasobów Wodnych (BFAR). Zdarzenie miało miejsce około godziny 11.13 czasu lokalnego (5.13 w Polsce).

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Marcin Czekaj

Według straży przybrzeżnej Filipin chiński statek najpierw uderzył w rufę BRP Datu Magat Salamat, zbliżając się do jednostki na odległość około 10 metrów. Dziewięć minut później, gdy statek BFAR utrzymywał kurs, CCG-21585 powtórzył manewr i nawiązał z nim kontakt - poinformowała PCG. W sieci pojawiło się nagranie prezentujące zderzenie.

W wyniku zdarzenia wygięte, połamane i oderwane zostały części statku BFAR. Ponadto zdeformowano metalowe słupy i konstrukcje wsporcze na jego prawej burcie.

Serwis inquirer.net poinformował, że według wstępnej oceny szkód przeprowadzonej przez straż przybrzeżną elementy wyposażenia pokładu zostały przemieszczone i częściowo zniszczone.

Straż przybrzeżna uznała zdarzenie za celowe. Na miejsce wysłano posiłki

W związku ze zdarzeniem komendant straży przybrzeżnej, admirał Ronnie Gil Gavan, wydał innym jednostkom rozkaz udania się w tamten rejon, aby pomóc statkowi BFAR i zapewnić bezpieczeństwo jego załodze.

Straż przybrzeżna uznała zderzenie za celowe i oskarżyła chiński statek o narażenie filipińskiej jednostki na niebezpieczeństwo. PCG nie podało dotychczas żadnych informacji o obrażeniach wśród załogi.

Serwis inquirer.net przypomniał, że Pekin rości sobie prawa do wysp i wód na niemal całym Morzu Południowochińskim.

W 2016 roku trybunał arbitrażowy orzekł, że nie ma podstaw prawnych dla roszczeń Chin do historycznych praw do zasobów na wspomnianych obszarach. Pekin jednak odrzucił orzeczenie i utrzymuje, że jest ono nieważne.

Źródła: AFP, inquirer.net

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