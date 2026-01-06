W skrócie Chiny deklarują wsparcie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz gotowość do współpracy na rzecz światowego pokoju.

Pekin wprowadził zakaz eksportu do Japonii towarów podwójnego zastosowania z potencjalnym wykorzystaniem militarnym.

Chińskie władze skrytykowały działania USA wobec Nicolasa Maduro i podkreśliły sprzeciw wobec łamania prawa międzynarodowego.

"Wspieramy Radę Bezpieczeństwa ONZ w wypełnianiu podstawowego obowiązku utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej" - przekazało we wtorek chińskie MSZ w oficjalnym oświadczeniu. Resort podkreślił, że Pekin jest gotowy współpracować z innymi krajami "w celu ochrony autorytetu prawa międzynarodowego".

"Jesteśmy gotowi współpracować z krajami regionu w obronie statusu pokoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach" - zaznaczono.

Chiny ograniczają eksport. W tle deklaracje dotyczące bezpieczeństwa

W tym samym czasie Chiny zakazały ze skutkiem natychmiastowym eksportu do Japonii produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane w celach militarnych, wynika z oświadczenia ministerstwa handlu opublikowanego we wtorek.

"Eksport towarów podwójnego zastosowania do odbiorców wojskowych lub w celach przyczyniających się do wzmocnienia japońskiej siły militarnej jest zakazany" - przytacza treść oświadczenia Reuters. Dodano również, że organizacje lub osoby z każdego kraju, które naruszą zakaz, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

Pojmanie Nicolasa Maduro. Chiny wzywają do natychmiastowej reakcji USA

To kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy Chiny zabierają głos w kwestii bezpieczeństwa. Wcześniej Pekin odniósł się do ruchu Donalda Trumpa, podkreślając swój sprzeciw wobec "wykorzystania siły w stosunkach międzynarodowych", a także "przemocy naruszającej suwerenność innego państwa".

- Chiny są poważnie zaniepokojone pojmaniem Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone i uważnie śledzą sytuację bezpieczeństwa - podkreślił rzecznik ministerstwa Lin Jian na konferencji prasowej. Zaznaczył, że "działania USA naruszają prawo międzynarodowe".

Nicolas Maduro i jego żona zostali pojmani w sobotę przez siły Delta Force. Wenezuelski przywódca stanął przed nowojorskim sądem, gdzie usłyszał szereg zarzutów. Maduro twierdzi, że jest niewinny. Nazwał się "jeńcem".

Źródło: Reuters

