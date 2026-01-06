Chiny rzucają wyzwanie Trumpowi. Chcą "bronić pokoju"
Chiny wspierają Radę Bezpieczeństwa ONZ w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej - oświadczyło tamtejsze MSZ. Pekin wyraził przy tym gotowość do współpracy w tym zakresie z innymi krajami. Wprowadzono też zaostrzenie kontroli eksportu do Japonii towarów mogących mieć potencjalne zastosowanie militarne. Wcześniej Chiny żądały uwolnienia Nicolasa Maduro.
W skrócie
- Chiny deklarują wsparcie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz gotowość do współpracy na rzecz światowego pokoju.
- Pekin wprowadził zakaz eksportu do Japonii towarów podwójnego zastosowania z potencjalnym wykorzystaniem militarnym.
- Chińskie władze skrytykowały działania USA wobec Nicolasa Maduro i podkreśliły sprzeciw wobec łamania prawa międzynarodowego.
"Wspieramy Radę Bezpieczeństwa ONZ w wypełnianiu podstawowego obowiązku utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej" - przekazało we wtorek chińskie MSZ w oficjalnym oświadczeniu. Resort podkreślił, że Pekin jest gotowy współpracować z innymi krajami "w celu ochrony autorytetu prawa międzynarodowego".
"Jesteśmy gotowi współpracować z krajami regionu w obronie statusu pokoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach" - zaznaczono.
Chiny ograniczają eksport. W tle deklaracje dotyczące bezpieczeństwa
W tym samym czasie Chiny zakazały ze skutkiem natychmiastowym eksportu do Japonii produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane w celach militarnych, wynika z oświadczenia ministerstwa handlu opublikowanego we wtorek.
"Eksport towarów podwójnego zastosowania do odbiorców wojskowych lub w celach przyczyniających się do wzmocnienia japońskiej siły militarnej jest zakazany" - przytacza treść oświadczenia Reuters. Dodano również, że organizacje lub osoby z każdego kraju, które naruszą zakaz, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.
Pojmanie Nicolasa Maduro. Chiny wzywają do natychmiastowej reakcji USA
To kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy Chiny zabierają głos w kwestii bezpieczeństwa. Wcześniej Pekin odniósł się do ruchu Donalda Trumpa, podkreślając swój sprzeciw wobec "wykorzystania siły w stosunkach międzynarodowych", a także "przemocy naruszającej suwerenność innego państwa".
- Chiny są poważnie zaniepokojone pojmaniem Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone i uważnie śledzą sytuację bezpieczeństwa - podkreślił rzecznik ministerstwa Lin Jian na konferencji prasowej. Zaznaczył, że "działania USA naruszają prawo międzynarodowe".
Nicolas Maduro i jego żona zostali pojmani w sobotę przez siły Delta Force. Wenezuelski przywódca stanął przed nowojorskim sądem, gdzie usłyszał szereg zarzutów. Maduro twierdzi, że jest niewinny. Nazwał się "jeńcem".
Źródło: Reuters