Chiny w 2024 roku zamierzają przeznaczyć na obronność 1,67 bilionó juanów, czyli ok. 230,6 miliardów dolarów - to wzrost o 7,2 proc. w stosunku rok do roku. Współczynnik ten wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu ponad 10 lat urzędowania Xi Jinpinga - wskazuje Reuters, który obszernie relacjonuje Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.