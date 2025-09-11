W nocy z wtorku na środę na terytorium Polski wtargnęło 19 rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona.

Rosyjskie drony nad Polską. Jest reakcja Chin

Do sprawy odniosło się w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Rzecznik resortu Lin Jian poinformował, że Chiny "odnotowały" wydarzenia w Polsce.

- Mamy nadzieję, że zaangażowane strony będą w sposób właściwy rozwiązywać spory poprzez dialog i konsultację - przekazał.

Pytany o udział myśliwców NATO w operacji zestrzeliwania wrogich dronów ponownie powtórzył, że ChRL liczy na rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu.

Rosyjskie drony nad Polską. Uruchomiono art. 4. NATO

Do czwartkowego poranka służby odnalazły 16 szczątków dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

W środę Polska złożyła wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO. Tego samego dnia odbyły się konsultacje w ramach tej procedury.

Polska złożyła również wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskimi bezzałogowcami nad naszą przestrzenią powietrzną.

