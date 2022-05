Chiny przeprowadziły manewry w pobliżu Tajwanu. "Poważne ostrzeżenie" dla Waszyngtonu

Oprac.: Marek Sławiński Świat

Chiny, które uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, poinformowały o przeprowadzeniu manewrów w tych okolicach. Mają ona być "poważnym ostrzeżeniem" dla Waszyngtonu. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czasie zakończonej we wtorek wizyty w Korei Płd. i Japonii, że jest skłonny użyć siły w obronie Tajwanu. Część obserwatorów odebrała to jako zmianę utrzymywanej od lat zasady "strategicznej dwuznaczności", zgodnie z którą Waszyngton nie deklaruje publicznie, czy wysłałby wojsko w przypadku chińskiego ataku.

Zdjęcie Widok na Cieśninę Tajwańską / Gallo Images / Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2019 / Getty Images