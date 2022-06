Chiny prężą muskuły. 29 samolotów na granicy z Tajwanem

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

29 chińskich samolotów wojskowych naruszyło we wtorek strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) - poinformował tajwański resort obrony. To już trzeci raz w tym roku gdy ChRL wysyła tak dużą liczbę samolotów na bliską odległość od granic Tajwanu. Pod koniec stycznia było to 39 samolotów.

Zdjęcie Chiny naruszyły powietrzną granicę Tajwanu / Yang Qing/Xinhua News/East News / East News