Chiny potępiły działania Holendrów. "Poważnie podważyły pokój i stabilność"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Chiny twierdzą, że holenderski okręt HNLMS De Ruyter nielegalnie wpłynął na wody Wysp Paracelskich i użył śmigłowca, naruszając chińską przestrzeń powietrzną - podała agencja Xinhua. Holendrzy odpierają oskarżenia, twierdząc, że przestrzegają prawa morskiego, jednak odmówili podania "szczegółów operacyjnych". Wyspy Paracelskie to sporny archipelag, do którego prawa roszczą sobie Chiny, Tajwan i Wietnam.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
HNLMS De Ruyter
Chiny ostro zareagowały na aktywność fregaty HNLMS De Ruyter w okolicach Wysp ParacelskichJuni KriswantoAFP

W skrócie

  • Chiny oskarżyły Holandię o rażące naruszenie prawa morskiego przez wpłynięcie fregaty HNLMS De Ruyter na wody Wysp Paracelskich i użycie śmigłowca nad tym terytorium.
  • Holenderskie Ministerstwo Obrony odrzuciło zarzuty Chin, podkreślając, że fregata realizuje misję dyplomatyczną zgodnie z prawem morskim.
  • Według Chin działania Holendrów destabilizują region. Wyspy Paracelskie są spornym terytorium, do którego roszczenia zgłaszają Chiny, Wietnam i Tajwan.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zhai Shichen, rzecznik chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na południowym teatrze działań potępił działania władz Holandii. Według Pekinu fregata HNLMS De Ruyter płynąca w okolicach Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim naruszyła prawo morskie.

"Holenderska fregata marynarki wojennej De Ruyter nielegalnie wpłynęła na chińskie terytorium Xisha Qundao (Wyspy Paracelskie - red.) na Morzu Południowochińskim i przeprowadziła wiele operacji śmigłowcowych z pokładu statku, naruszając tym samym chińską przestrzeń powietrzną" - podała Xinhua.

Zobacz również:

Według ekspertów konflikt USA z Chinami o Tajwan mógłby skutkować eskalacją nuklearną
Świat

Szykuje się nowy wyścig zbrojeń, groźba eskalacji nuklearnej. Chiny stawiają warunki

Marta Stępień
Marta Stępień

Holenderska fregata na Wyspach Paracelskich. Ostra reakcja Chin

Pekin twierdzi, że Holandia poważnie naruszyła terytorialną suwerenność Chin, bezpieczeństwo morskie i powietrzne oraz "rażąco naruszyła prawo międzynarodowe i podstawowe normy relacji między państwami". Według Zhaia Shichena działania Holendrów "poważnie podważyły pokój i stabilność" w regionie Morza Południowochińskiego i mogą prowadzić do "błędnych kalkulacji i oceny".

W komunikacie przekazanym "Politico" Holenderskie Ministerstwo Obrony kategorycznie odrzuciło wersję przedstawioną przez Pekin. Według resortu HNLMS De Ruyter realizuje na wodach Morza Południowochińskiego misję dyplomatyczną - zawija do kolejnych portów w regionie, by "wzmocnić więzi dyplomatyczne, bezpieczeństwa i gospodarcze z krajami partnerskimi".

Ministerstwo Obrony Holandii odmówiło komentowania "szczegółów operacyjnych" azjatyckiej misji HNLMS De Ruyter - podał serwis.

Zobacz również:

Japonia reaguje na zagrożenie z Rosji i Chin. Wzmacnia obronę Hokkaido
Świat

Azjatycki kraj szykuje się do obrony. Obawiają się podwójnego uderzenia

Dorota Hilger
Dorota Hilger

"Rażące naruszenie". Pekin grzmi w sprawie aktywności holenderskiej floty w Azji

Holenderska fregata spotkała się z zainteresowaniem Chin w zeszłym tygodniu - wówczas w pobliżu znalazł się chiński śmigłowiec, który odleciał po identyfikacji okrętu. Według Politico w ciągu ostatnich lat aktywność Holendrów na Morzu Południowochińskim wzrosła, co ma świadczyć o większym zaangażowaniu w bezpieczeństwo newralgicznego regionu.

Holenderskie okręty pływały w Azji razem z brytyjskimi i amerykańskimi, uczestniczyły także w ćwiczeniach z Amerykanami w 2024 r. Chiny same siłowo zajęły Wyspy Paracelskie w 1974 r. - po desancie Pekin uznał archipelag za swoje terytorium, mimo że prawa do niego roszczą sobie Wietnam i Tajwan.

Źródło: Xinhua, Politico

Zobacz również:

Chiny w ofensywie, chodzi o Kanał Panamski. To nie spodoba się USA
Świat

Starcie mocarstw, w centrum kluczowa przeprawa. Chiny przejmują inicjatywę

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Rząd chce dopłacać z budżetu do emerytur artystów. Bosak w ''Graffiti'': Uprzywilejowanie artystów kosztem reszty społeczeństwaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze