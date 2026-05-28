W skrócie Chiny oskarżyły Holandię o rażące naruszenie prawa morskiego przez wpłynięcie fregaty HNLMS De Ruyter na wody Wysp Paracelskich i użycie śmigłowca nad tym terytorium.

Holenderskie Ministerstwo Obrony odrzuciło zarzuty Chin, podkreślając, że fregata realizuje misję dyplomatyczną zgodnie z prawem morskim.

Według Chin działania Holendrów destabilizują region. Wyspy Paracelskie są spornym terytorium, do którego roszczenia zgłaszają Chiny, Wietnam i Tajwan.

Zhai Shichen, rzecznik chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na południowym teatrze działań potępił działania władz Holandii. Według Pekinu fregata HNLMS De Ruyter płynąca w okolicach Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim naruszyła prawo morskie.

"Holenderska fregata marynarki wojennej De Ruyter nielegalnie wpłynęła na chińskie terytorium Xisha Qundao (Wyspy Paracelskie - red.) na Morzu Południowochińskim i przeprowadziła wiele operacji śmigłowcowych z pokładu statku, naruszając tym samym chińską przestrzeń powietrzną" - podała Xinhua.

Pekin twierdzi, że Holandia poważnie naruszyła terytorialną suwerenność Chin, bezpieczeństwo morskie i powietrzne oraz "rażąco naruszyła prawo międzynarodowe i podstawowe normy relacji między państwami". Według Zhaia Shichena działania Holendrów "poważnie podważyły pokój i stabilność" w regionie Morza Południowochińskiego i mogą prowadzić do "błędnych kalkulacji i oceny".

W komunikacie przekazanym "Politico" Holenderskie Ministerstwo Obrony kategorycznie odrzuciło wersję przedstawioną przez Pekin. Według resortu HNLMS De Ruyter realizuje na wodach Morza Południowochińskiego misję dyplomatyczną - zawija do kolejnych portów w regionie, by "wzmocnić więzi dyplomatyczne, bezpieczeństwa i gospodarcze z krajami partnerskimi".

Ministerstwo Obrony Holandii odmówiło komentowania "szczegółów operacyjnych" azjatyckiej misji HNLMS De Ruyter - podał serwis.

Holenderska fregata spotkała się z zainteresowaniem Chin w zeszłym tygodniu - wówczas w pobliżu znalazł się chiński śmigłowiec, który odleciał po identyfikacji okrętu. Według Politico w ciągu ostatnich lat aktywność Holendrów na Morzu Południowochińskim wzrosła, co ma świadczyć o większym zaangażowaniu w bezpieczeństwo newralgicznego regionu.

Holenderskie okręty pływały w Azji razem z brytyjskimi i amerykańskimi, uczestniczyły także w ćwiczeniach z Amerykanami w 2024 r. Chiny same siłowo zajęły Wyspy Paracelskie w 1974 r. - po desancie Pekin uznał archipelag za swoje terytorium, mimo że prawa do niego roszczą sobie Wietnam i Tajwan.

Źródło: Xinhua, Politico





