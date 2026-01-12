Chiny poruszone słowami Trumpa. Jest pilny apel

W skrócie Chiny wezwały USA, by nie wykorzystywać sytuacji w Arktyce do swoich celów politycznych.

Mao Ning podkreśliła, że działania Chin w regionie sprzyjają pokojowi i stabilizacji.

Trump ostrzega przed przejęciem Grenlandii przez Rosję lub Chiny oraz oskarża je o próby kontroli Wenezueli.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego przedstawicielka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustosunkowała się do wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących obecności chińskich i rosyjskich okrętów w pobliżu Grenlandii.

Zdaniem rzeczniczki amerykański prezydent wykorzystuje tę kwestię jako pretekst do osiągnięcia swoich własnych celów. Zaapelowała o to, by tego nie robił.

Pekin odpowiada Trumpowi ws. Grenlandii. "Działania Chin w regionie sprzyjają pokojowi"

- Arktyka to kwestia wspólnych interesów całej społeczności międzynarodowej, a działania Chin w regionie sprzyjają pokojowi, stabilizacji i zrównoważonemu rozwojowi - przekonywała Mao Ning.

Zapytana o sprawę przed kilkoma dniami, rzeczniczka chińskiego MSZ stwierdziła jedynie, że "Chiny zawsze opowiadają się za prowadzeniem relacji międzynarodowych zgodnie z celami i zasadami Karty ONZ".

Przypomnijmy, że jednym z argumentów Donalda Trumpa dotyczących chęci przejęcia przez USA Grenlandii jest rzekomy brak możliwości obronnych wyspy przed potencjalnym atakiem ze strony Rosji lub Chin.

- Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię - mówił w piątek amerykański prezydent, dodając, że nie zamierza mieć któregoś z tych krajów "za sąsiada".

Chiny planowały przejąć Wenezuelę? Trump nie ma wątpliwości

Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu dotyczącego przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego, Donald Trump przekonywał, że gdyby nie jego decyzja o ujęciu Nicolasa Maduro, Rosja i Chiny przejęłyby kontrolę także nad Wenezuelą.

Amerykański przywódca podkreślał, że gdyby nie on, NATO właściwie by już nie istniało. Zapewniał, że Moskwa nie boi się Europy, a administracja USA jest jedyną, którą szanuje Kreml.

Jako argument Trump wskazał, że gdy Stany Zjednoczone zdecydowały się na zajęcie tankowca Marinera przepływającego przez Ocean Atlantycki pod rosyjską banderą, Moskwa nie podjęła żadnych działań odwetowych.

Źródło: Reuters, Xinhua

