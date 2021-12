Chińskie MSZ zaapelowało we wtorek do USA o odpowiedzialność i przestrzeganie traktatów dotyczących kosmosu. Pekin twierdzi, że taikonauci na stacji kosmicznej Tiangong musieli wykonać manewr, by uniknąć kolizji z satelitami amerykańskiej firmy SpaceX.

Chińskie władze złożyły formalny protest w ONZ, twierdząc, że taikonauci na budowanej przez Chiny stacji kosmicznej Tiangong (Niebiański Pałac) musieli wykonać manewry, by uniknąć zderzenia z satelitami wystrzelonymi w ramach programu Starlink prowadzonego przez firmę SpaceX Elona Muska.

Chińska stacja kosmiczna wprowadziła środki zapobiegawcze

Według dokumentu przekazanego przez Chiny w lipcu i październiku doszło do niebezpiecznego zbliżenia satelitów SpaceX i stacji kosmicznej Tiangong. "Ze względów bezpieczeństwa chińska stacja kosmiczna wprowadziła środki zapobiegawczej kontroli i unikania kolizji" - napisano.

Te oskarżenia wywołały falę krytyki wobec Muska i jego firmy w chińskich sieciach społecznościowych. Jeden z internautów określił satelity Starlink jako "zwykłą kupę złomu", a inny ocenił, że są one elementami "amerykańskiego uzbrojenia kosmicznego" - podała agencja Reutera.

Według niektórych szacunków na orbicie Ziemi znajduje się 30 tys. satelitów i innych obiektów wytworzonych przez człowieka. Naukowcy wzywali rządy państw do dzielenia się danymi, by uniknąć ryzyka katastrofalnych zderzeń. Sama SpaceX wystrzeliła w ramach projektu sieci szerokopasmowej Starlink prawie 1900 satelitów, a w planach są kolejne.

Chiny umieściły w kwietniu na orbicie kluczowy moduł mieszkalny stacji Tiangong, która ma być ukończona w 2022 roku. Obecnie w module Tianhe przebywa troje taikonautów, wysłanych tam w ramach drugiej z czterech zaplanowanych załogowych misji, mających na celu przygotowanie stacji.

