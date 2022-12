Chiny. Uczestnicy wypadku: To jest przerażające, pełno tu ludzi

Do wielu kolizji doszło na kierunkach północ-południe i południe-północ w pobliżu środkowej linii mostu Zhengxin Huanghe. Most Zhengxin Huanghe to główny wiadukt na Rzece Żółtej, łączący Zhengzhou i sąsiedni Xinxiang.

Lokalna policja drogowa wydała ostrzeżenie zakazujące wszystkim pojazdom przejeżdżania przez most z powodu mgły kilka godzin temu.

Na chińskiej platformie Weibo udostępniono filmy, na których widać rzędy samochodów i ciężarówek uszkodzonych w różny sposób. Słychać także jak jeden z obecnych tam kierowców komentuje: - To jest zbyt przerażające. Pełno tu ludzi. Nie sądzę, żebyśmy mogli zejść z mostu.