"Finał tej nietypowej batalii sądowej ma swój początek w sąsiedzkim konflikcie" - poinformował CNN.

Mężczyzna skazany za wystraszenie kurczaków

Mężczyzna - określony przez media nazwiskiem Gu - został we wtorek, 8 kwietnia skazany na karę sześciu miesięcy więzienia po tym, jak sąd uznał go winnym śmiertelnego wystraszenia 1100 kurczaków należących do jego sąsiada.

Mężczyźni mieli kłócić się od czasu, gdy sąsiad - nazwiskiem Zhong w kwietniu 2022 rok bez pozwolenia ściął drzewa Gu. Od tego czasu - jak ustalono w sądzie - Gu wielokrotnie miał zakradać się nocą na fermę swojego sąsiada.

CNN podkreśla, że nie jest jasne, jakie były intencje mężczyzny, ale latarka, której użył, wywołała panikę wśród zwierząt. Ptaki stłoczyły się w kącie ze strachu, a setki z nich zginęły z powodu ścisku.

Sąsiedzki konflikt

To nie pierwszy raz, gdy Gu doprowadził do śmierci kurczaków Zhonga. Gdy po raz pierwszy wtargnął na posesję sąsiada, wywołał takie zamieszanie, że w jego wyniku zginęło 500 ptaków. Mężczyzna został wówczas zatrzymany przez policję i zmuszony do zapłacenia Zhongowi odszkodowania w wysokości 3000 juanów, czyli 436 dolarów. Nie poprzestał jednak na tym i wrócił do posiadłości sąsiada po raz drugi, tym razem zabijając 640 kurczaków.

Sąd orzekł, że Gu celowo spowodował "utratę mienia" Zhonga. Wartość 1100 martwych kurczaków oszacowano na 13 840 juanów, czyli 2015 dolarów.

Gu został skazany na sześć miesięcy więzienia z rocznym okresem próbnym. CNN zauważa, że wyrok ten uwzględniał wyrzuty sumienia, jakie sprawca okazał po popełnieniu przestępstwa.