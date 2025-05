Chiny i Rosja zacieśniają więzi. "Wspólnie przeciwko ograniczeniom USA"

Rosja i Chiny będą zacieśniać współpracę, by wspólnie przeciwstawiać się wysiłkom Stanów Zjednoczonych zmierzającym do narzucenia obu krajom ograniczeń - podano we wspólnym oświadczeniu obu państw. Xi Jinping i Władimir Putin podpisali w czwartek oświadczenie o pogłębieniu wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Pekinem i Moskwą. Przywódca Chin przybył do Rosji na obchody 80. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.