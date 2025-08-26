Chiny i Rosja zacieśniają więzi. "Powinny zjednoczyć Globalne Południe"

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Chiny i Rosja stanowią źródło stabilizacji i pokoju na świecie, a oba mocarstwa powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa - oświadczył przywódca Chińskiej Republiki Ludowej. Xi Jinping spotkał się w Pekinie z przewodniczącym rosyjskiej Dumy Państwowej, Wiaczesławem Wołodinem.

Xi Jinping zabrał głos w sprawie chińsko-rosyjskiej współpracy
Xi Jinping zabrał głos w sprawie chińsko-rosyjskiej współpracyHandout/Russian Foreign MinistryAFP

W skrócie

  • Xi Jinping podkreśla rolę Chin i Rosji jako źródeł stabilizacji i pokoju oraz nawołuje do zjednoczenia krajów Globalnego Południa.
  • Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wołodin zapewnia o gotowości Rosji do współpracy z Chinami dla budowania świetlanej przyszłości.
  • Relacje na linii Pekin-Moskwa są obecnie określane jako najbardziej strategiczne i stabilne, a liczba spotkań przywódców rośnie od 2022 roku.
Xi oświadczył we wtorek, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała państwowa telewizja CCTV.

Przywódca oświadczył ponadto, że rozwój stosunków rosyjsko-chińskich leży w podstawowym interesie obu narodów i "stanowi stabilne źródło pokoju na świecie". Relacje Pekinu i Moskwy określił mianem "najbardziej stabilnych, dojrzałych i strategicznie ugruntowanych między dwoma mocarstwami w dzisiejszym pogrążonym w turbulencjach i zmianach świecie".

"Strona rosyjska gotowa świętować zwycięstwo"

Wizyta Wołodina nastąpiła na pięć dni przed planowanym przyjazdem przywódcy Rosji Władimira Putina do Chin na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Jak podała CCTV, Xi zaznaczył, że zarówno Chiny, jak i Rosja poniosły "ogromne straty w walce z japońskim militaryzmem i niemiecką agresją faszystowską, wnosząc znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej".

    "Strona rosyjska jest gotowa wspólnie ze stroną chińską świętować to z trudem wywalczone zwycięstwo nad faszyzmem, upamiętniać męczenników i współpracować na rzecz stworzenia świetlanej przyszłości" - oświadczył Wołodin, cytowany przez chińską telewizję.

    Pekin i Moskwa zacieśniają współpracę. Putin leci do Chin

    Analityk z think tanku MERICS Claus Soong zwraca uwagę, że intensywność politycznych kontaktów na wysokim szczeblu między ChRL a Rosją jest wyjątkowa w porównaniu z dwustronnymi relacjami tych krajów z innymi państwami.

    Od lutego 2022 r., kiedy Putin odwiedził Chiny na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do lutego bieżącego roku Xi i Putin spotkali się lub rozmawiali telefonicznie 10 razy, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów prowadzili rozmowy lub spotykali się niemal co miesiąc.

