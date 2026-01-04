Chiny grzmią po ruchu USA i stawiają żądania. Stanowczy komunikat
Chiński resort spraw zagranicznych wyraził stanowczy sprzeciw wobec działań USA w Wenezueli. "Wzywamy stronę amerykańską do natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego małżonki" - brzmi fragment komunikatu Pekinu.
Ministerstwo spraw zagranicznych Chin wezwało w niedzielę USA do natychmiastowego uwolnienia dotychczasowego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony.
Resort ocenił, że siłowe zatrzymanie i wywiezienie Maduro z kraju stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz Karty Narodów Zjednoczonych.
MSZ Chin żąda natychmiastowego uwolnienia Nicolasa Maduro
"Wzywamy stronę amerykańską do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Maduro i jego małżonce, ich natychmiastowego uwolnienia oraz zaprzestania działań mających na celu obalenie władz Wenezueli" - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie.
W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu podkreślono, że kryzys polityczny w południowoamerykańskim kraju należy rozwiązać poprzez dialog i negocjacje.
To reakcja na atak, jaki siły USA przeprowadziły w sobotę na Caracas i inne miasta Wenezueli oraz pojmanie i wywiezienie z kraju Maduro i jego żony.
Atak USA na Wenezuelę. Nicolas Maduro stanie przed sądem w Nowym Jorku
Na Maduro, Flores oraz trzech osobach z ich otoczenia, które pozostały na wolności, ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy: uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu.
Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do Stanów Zjednoczonych, w tym we współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Za te czyny grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.
W poniedziałek Maduro ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku.