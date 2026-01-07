W skrócie Chiny ostro krytykują USA za użycie siły wobec Wenezueli, zarzucając Waszyngtonowi łamanie prawa międzynarodowego i wymuszanie dostępu do ropy.

Pekin oskarża administrację USA o próbę zerwania więzi gospodarczych Wenezueli z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą oraz ocenianie tego jako zagrożenie dla globalnych łańcuchów dostaw.

USA miały siłowo zatrzymać prezydenta Maduro i jego żonę, którym w Nowym Jorku postawiono zarzuty, a Chiny zapowiedziały wsparcie dla Ameryki Południowej przeciw "polityce siły".

- USA bezczelnie użyły siły przeciwko Wenezueli i zażądały, aby przy dysponowaniu własnymi zasobami ropy naftowej władze w Caracas stosowały zasadę "America First" ("Przede wszystkim Ameryka" - red.) - oceniła rzeczniczka MSZ Mao Ning podczas regularnego briefingu.

- To typowy akt zastraszania, który poważnie narusza prawo międzynarodowe - dodała.

Chiny oskarżają USA o zastraszanie Wenezueli. "Naruszanie prawa międzynarodowego"

Dyplomatka odniosła się także do doniesień o tym, że administracja USA, po siłowym zatrzymaniu Maduro i jego małżonki, nakazała Caracas zerwanie więzi gospodarczych z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą.

Waszyngton miał wymusić na Wenezueli poszerzoną współpracę w sektorze wydobywczym, co Pekin uznał za naruszenie suwerenności tego kraju oraz "poważne zagrożenie dla stabilności globalnych łańcuchów dostaw".

Mao podkreśliła, że "legalne prawa i interesy Chin oraz innych państw w Wenezueli muszą być chronione", a współpraca gospodarcza między tymi krajami podlega ochronie prawnej.

Atak USA na Wenezuelę. Chiny przeciwko "polityce siły"

Rzeczniczka odniosła się również do doniesień o groźbach USA dotyczących siłowego przejęcia Grenlandii, apelując do Waszyngtonu o przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych. MSZ zadeklarowało, że - niezależnie od sytuacji - będzie wspierać kraje kontynentu amerykańskiego w ich sprzeciwie wobec "polityki siły".

Oddziały wojskowe USA uprowadziły 3 stycznia z Wenezueli przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i jego żonę, po czym przetransportowały ich do Stanów Zjednoczonych.

Sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w poniedziałek formalne zarzuty, w tym uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej" i sprowadzania kokainy do USA. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

