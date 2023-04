Jeśli do porozumienia rzeczywiście by doszło, byłby to prawdziwy przełom. - Po raz pierwszy kraj z naszej części Europy zawarłby umowę na sprzedaż broni Tajwanowi, i to od razu ciężkiego sprzętu - mówi Paweł Behrendt. Jak dodaje, wcześniej mówiło się, że Tajwańczycy są zainteresowani także polskim uzbrojeniem, zwłaszcza amunicją krążącą Warmate i moździerzami samobieżnymi Rak.

Obserwatorzy międzynarodowej polityki są jednak zdania, że nawiązanie współpracy w tej dziedzinie mogłoby doprowadzić do ostrzejszej niż zwykle reakcji Pekinu - i to nawet kosztem zaognienia relacji z Unią Europejską.

- Podpisanie umowy na sprzedaż sprzętu wojskowego mogłoby skłonić Chiny do poszukiwania nowych dróg odwetu, bo kwestia obronności Tajwanu to dla nich jeden z najbardziej wrażliwych tematów - podkreśla Ivana Karásková.

Lu Yeh-chung z tajpejskiego Narodowego Uniwersytetu Chengchi potwierdza, że Chiny zawsze silnie protestowały przeciwko dostarczaniu na Tajwan amerykańskich systemów rakietowych. Jego zdaniem gdyby i Czesi zdecydowali się na pomoc w tej dziedzinie, mogłoby się to zakończyć wycofaniem z Pragi chińskiego ambasadora, ale prawdopodobnie nie doprowadziłoby do zerwania relacji z Chinami.

Według źródeł w Tajpej rząd azjatyckiej wyspy jako potencjalnego partnera widzi także Polskę, która po rosyjskiej inwazji na Ukrainę stała się kluczowym graczem w NATO. Warszawa byłaby dla Tajwanu cennym partnerem na polu polityki i bezpieczeństwa. Także dlatego rozwój czesko-tajwańskich relacji będzie uważnie śledzony także nad Wisłą.

Z Bangkoku dla Interii Tomasz Augustyniak