Szef japońskiej dyplomacji Yoshimasa Hayashi, który w czwartek przebywał w Kambodży, zażądał od ChRL "natychmiastowego przerwania" manewrów wojskowych wokół Tajwanu. Pięć takich rakiet miało spaść do morza na obszarze wyłącznej japońskiej strefy ekonomicznej. Ćwiczenia chińskiej armii są reakcją Pekinu na niedawną wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej.

