Chiński szpieg na terytorium NATO? Zdradził go 22-tonowy nadajnik

Patryk Idziak

Sąd w Norwegii nakazał tymczasowy areszt Chinki podejrzanej o planowanie szpiegostwa w pobliżu centrum lotów kosmicznych na wyspie Andoya. Służby zaalarmował 22-tonowy nadajnik, z którego miała skorzystać zatrzymana. Norweska baza to jeden z dwóch takich obiektów w Europie kontynentalnej zdolnych do wynoszenia satelitów na orbitę.

Zdj. ilustracyjne. Start rakiety na kosmodromie Andoya w Norwegii

  W Norwegii zatrzymano obywatelkę Chin podejrzaną o przygotowywanie działań szpiegowskich w pobliżu centrum lotów kosmicznych na Andoi po wykryciu dużego nadajnika.
  Zatrzymana była powiązana ze spółką, która próbowała uruchomić odbiornik do pobierania danych z satelitów na zakupionej nieruchomości przy centrum kosmicznym Andoya.
  Andoya Spaceport jest jednym z dwóch takich portów w kontynentalnej Europie i od czasu zawieszenia współpracy z Rosją stanowi kluczowy ośrodek dla europejskich programów kosmicznych.
Obywatelka Chin została zatrzymana na Andoi w czwartek. Przyjechała do Norwegii w marcu, a służby zdecydowały się działać, gdy uzyskały informacje, że może wyjechać do kraju, z którym Norwegia nie ma umowy ekstradycyjnej.

Norwegia. Kontrwywiad zatrzymał Chinkę, miała przygotowywać się do szpiegostwa

Norweska policyjna służba specjalna (PST) ujawniła, że zatrzymanie ma związek z próbą nielegalnego wywiadu elektronicznego.

Według śledczych spółka, z którą aresztowana była powiązana, służyła jako przykrywka działalności na rzecz Chin. Na zakupionej przez firmę nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum kosmicznego Andoya próbowano uruchomić 22-tonowy odbiornik do pobierania danych z satelitów na orbitach polarnych. Urządzenie miało odbierać sygnały z pasma X, używanego m.in. przez satelity komunikacyjne i wojskowe. Służbom udało się zarekwirować podejrzany sprzęt.

Zarzuty postawiono dodatkowo dwóm osobom związanym ze spółką. Według PST jedna z nich wcześniej prowadziła firmę planującą budowę centrum danych w Norwegii. Obiekt ostatecznie nie został oddany do użytku.

Centrum kosmiczne Andoya strategicznym miejscem w Europie

Andoya Spaceport to jeden z dwóch (obok szwedzkiego Esrange Space Center) portów kosmicznych w kontynentalnej Europie przygotowanych do startów rakiet wynoszących satelity na orbitę ziemską. Po zerwaniu przez państwa europejskie współpracy kosmicznej z Rosją Andoya stała się kluczowym ośrodkiem dla ich programów kosmicznych.

Właśnie na Andoi kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere ogłosili w marcu zacieśnienie niemiecko-norweskiej współpracy kosmicznej.

Norweskie służby wielokrotnie ostrzegały przed podejrzaną aktywnością Chin. Jesienią policja zatrzymała dwóch Chińczyków, gdy latali dronem w pobliżu lotniska Bardufoss, będącego ważną bazą wojskową. Wcześniej chiński turysta został wydalony z Norwegii po locie dronem nad Twierdzą Akershus w Oslo, gdzie znajduje się Ministerstwo Obrony i siedziba dowództwa Norweskich Sił Zbrojnych.

W opublikowanej w marcu corocznej ocenie bezpieczeństwa państwa PST wskazała aktywność chińskich służb jako jedno z kluczowych zagrożeń wywiadowczych dla Norwegii. Według kontrwywiadu Pekin zwiększył zdolność do prowadzenia operacji wywiadowczych w Norwegii, szczególnie w cyberprzestrzeni.

