Chiński przywódca uderzy w Tajwan? "Zdaje sobie sprawę z konsekwencji"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Chiński przywódca Xi Jinping zdaje sobie sprawę z konsekwencji potencjalnej inwazji na Tajwan - stwierdził prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CBS. Nie odpowiedział jednak wprost, czy USA podejmą się w razie takiego scenariusza obrony wyspy. - Nie mogę zdradzać moich sekretów - odparł Trump.

  • Donald Trump wyjaśnia, że Xi Jinping zdaje sobie sprawę z konsekwencji ewentualnej inwazji Chin na Tajwan.
  • USA są prawnie zobowiązane do wspierania obronności Tajwanu, mimo braku formalnych relacji dyplomatycznych.
  • Chiny wywierają presję na Tajwan i oczekują od USA jasnego sprzeciwu wobec dążeń niepodległościowych wyspy.
Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale są prawnie zobowiązane do dostarczania mu środków do obrony.

- Nie mogę zdradzać moich sekretów - odparł Trump na pytanie dziennikarki stacji CBS o ewentualną interwencję USA w razie inwazji Chin na Tajwan.

Trump oświadczył w tym samym wywiadzie, że Xi Jinping zdaje sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji takiego ruchu.

    Spór o niepodległość Tajwanu. Chiny z jasnymi oczekiwaniami wobec USA

    Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, a w ostatnich latach nasiliły presję militarną, proponując model "jeden kraj, dwa systemy", który władze w Tajpej odrzucają. Jednocześnie Chiny nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

    Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w czwartek w Pusan w Korei Południowej. Przed tym spotkaniem chińskie media sugerowały, że omawiane będzie żądanie chińskie, by USA zmieniły stanowisko wobec niepodległości Tajwanu.

    Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, a nie tylko jej "nie popierały".

    Tymczasem Trump powiedział, że temat Tajwanu nie pojawił się w trakcie rozmowy. Zapewnił, że póki on zajmuje stanowisko prezydenta USA, do ataku Chin na Tajwan nie dojdzie, ponieważ "ludzie Xi znają konsekwencje" takiego kroku.

