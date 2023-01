Bardzo niskie temperatury nie są obce w Mohe. Anglojęzyczny dziennik "China Daily", na który powołuje się BBC zaznacza, że "miasto jest uważane za najzimniejsze w Chinach, a jego okres zimowy 'zwykle trwa osiem miesięcy'". Właśnie z tego powodu miasto przyciąga turystów swoimi lodowymi i śnieżnymi parkami, czy miejscami do jeżdżenia na nartach. W ubiegłych latach odbywały się tam również maratony.

Wielki mróz w Chinach. "Ręce drętwieją w ciągu 10 sekund"

Chociaż o tej porze roku często występują tam średnie temperatury rzędu -15 stopni Celsjusza, to w zeszłym tygodniu chińskie władze meteorologiczne wydały ostrzeżenia o spadających temperaturach i zimnych wiatrach w regionie - dodaje BBC.

Od piątku temperatury w Mohe spadały poniżej 50 stopni konsekwentnie przez trzy dni, a "Pekin News" poinformował, że zużycie węgla w mieście wzrosło o jedną trzecią. Wszystko przez wielki mróz, który daje się we znaki mieszkańcom. Jednak firmy samochodowe skorzystały na tak niskich temperaturach - była to okazja do "przetestowania wydajności hamowania pojazdów".

Jeden z mieszkańców zaznaczył, że po wyjściu na zewnątrz, jego ręce zdrętwiały w ciągu 10 sekund, a w pobliżu widział niewielu ludzi. - Wszystko staje się mgliste na około 100 metrów przed tobą, nie możesz nikogo zobaczyć - powiedział.

Pojawiło się również wideo, na którym widać, jak znajdująca się na zewnątrz kobieta wylewa jajko. Po upływie kilku sekund, całe zamarza.