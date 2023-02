Jak wyjaśnił później w rozmowie z dziennikarzami Biden, nakazał on Pentagonowi jak najszybsze zestrzelenie obiektu. Ze względów bezpieczeństwa zrobiono to, gdy balon wleciał nad ocean.



"Z powodzeniem go zdjęliśmy i chcę pochwalić naszych lotników, którzy to zrobili" - powiedział amerykański prezydent.



Chiński balon został zauważony w środę nad stanem Montana. W sobotę rano widziano go nad Karoliną Północną.

Władze w Waszyngtonie nazwały przelot "wyraźnym naruszeniem" suwerenności USA. Z powodu przelatującego nad USA balonu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken przełożył wizytę w Chinach. Ostatnia wizyta sekretarza stanu USA w ChRL miała miejsce w 2017 roku.

Z kolei władze Chin "wyraziły ubolewanie", że obiekt używany do cywilnych celów meteorologicznych i innych celów naukowych zabłąkał się w przestrzeń powietrzną USA. Chińskie MSZ oświadczyło w sobotę, że przelot balonu nad Stanami Zjednoczonymi był niezamierzony i oskarżyło amerykańskich polityków i media o wykorzystanie sytuacji do zdyskredytowania ChRL.