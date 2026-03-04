W skrócie MizarVision publikowała precyzyjne zdjęcia satelitarne amerykańskich baz i sprzętu wojskowego w regionie Bliskiego Wschodu, oznaczając je jako pochodzące z "otwartych źródeł".

Chińska firma udostępniła zdjęcia takich miejsc jak izraelska baza lotnicza Owda, baza Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej oraz baza Al-Udeid w Katarze, która została zaatakowana dzień po publikacji.

MizarVision dwa dni przed amerykańsko-izraelską operacją zamieściła także zdjęcia amerykańskich samolotów na Diego Garcia; w artykule wspomniano, że Waszyngton prowadził podobną politykę względem ruchów wojsk rosyjskich wokół Ukrainy.

Wśród amerykańskich aktywów, skatalogowanych i opublikowanych przez MizarVision na platformie X, są m.in. myśliwce Lockheed Martin F-22 stealth, stojące w izraelskiej bazie lotniczej Owda na pustyni Nagew i wiele instalacji wojskowych, znajdujących się w bazie lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, w tym siedem samolotów rozpoznania Boeing E-3 (AWACS) i dwa samoloty łączności Bombardier E-11.

Chińska firma, która nie posiada własnych satelitów, publikowała również zdjęcia bazy lotniczej Al-Udeid w Katarze, która dzień po ujawnieniu zdjęć została zaatakowana przez irańskie drony i rakiety.

Wojna w Iranie. Zdjęcia amerykańskich baz od chińskiej firmy

Firma śledziła też dwa amerykańskie lotniskowce, zaangażowane w wojnę z Iranem - USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

Flight Global przytoczył wpis zamieszczony przez MizarVision 27 lutego: "Satelitarne zdjęcia pokazują, jak amerykańskie wojsko stale transportuje dostawy do bazy sił powietrznych Owda za pośrednictwem C-17 (Boeing C-17 Globemaster III, ciężki wojskowy samolot transportowy - red.). Na asfalcie zaparkowano siedem F-22, na pasie startowym zauważono cztery F-22".

Był to opis podpiętego wyraźnego, kolorowego zdjęcia izraelskiego lotniska. 24 godziny później rozpoczęła się operacja "Epicka Furia".

Chiny uważnie obserwowały Iran. Patrzyli na ręce USA

MizarVision nie ograniczała się do obserwacji Bliskiego Wschodu. Dwa dni przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiej operacji militarnej zamieściła na platformie X zdjęcia i opisy należących do sił powietrznych USA myśliwców, tankowców i samolotów transportowych, znajdujących się na Diego Garcia, wyspie na Oceanie Indyjskim, gdzie ulokowana jest amerykańsko-brytyjska baza wojskowa.

Podobną politykę prowadził Waszyngton, gdy publikował komercyjnie uzyskane zdjęcia ruchów rosyjskich wojsk wokół Ukrainy pod koniec 2021 i na początku 2022 r., próbując przekonać europejskich przywódców, że Moskwa przygotowuje się do inwazji na sąsiedni kraj, a nie do manewrów wojskowych, jak mamił wówczas świat Kreml.

