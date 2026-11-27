W skrócie Chińskie wojsko przeprowadziło w Zatoce Dacheng manewry desantowe, podczas których testowano budowę 800-metrowego mostu pontonowego dla ciężkiego sprzętu.

W ćwiczeniach, mających na celu doskonalenie logistyki przy ewentualnej inwazji na Tajwan, chińska armia wykorzystała zarówno jednostki wojskowe, jak i cywilne.

Resort obrony Tajwanu monitoruje działania Pekinu, a analitycy wskazują na wątpliwą skuteczność ćwiczonych metod w warunkach realnego konfliktu zbrojnego.

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O manewrach informuje agencja Reutera, której dziennikarze dotarli do zdjęć satelitarnych i raportu analitycznego firmy ingeniSPACE.

Ćwiczenia w Zatoce Dacheng zostały oficjalnie ogłoszone 1 listopada. Przez kolejne kilkanaście dni chińskie okręty wojskowe manewrowały po akwenie, okresowo łącząc się i tworząc pływający most o długości około 800 metrów. Konstrukcja potencjalnie ma być wykorzystywana do przetransportowania ciężkiego sprzętu z wody, bezpośrednio na brzeg.

Napięte relacje na linii Chiny-Tajwan. Pekin trenuje desant na wyspę

W manewrach uczestniczyły cztery barki, dwa półzanurzalne okręty podwodne, dwa statki motorowe, cztery okręty desantowe i kilka jednostek wsparcia.

Jak podkreślają analitycy, na zdjęciach satelitarnych nie widać specjalistycznego sprzętu, standardowo używanego do budowy mostów.

Jak tłumaczy Jason Wang z ingeniSPACE, chińskie wojsko prawdopodobnie ćwiczy metody wsparcia logistycznego dla żołnierzy w przypadku operacji na Tajwan. Uwagę zwraca m.in. wykorzystanie floty cywilnej, co zwiększyłoby liczbę potencjalnych miejsc lądowania u wybrzeży wyspy.

Tajwan reaguje na chińskie manewry

Po medialnych doniesieniach opisujących ćwiczenia, komunikat wydał resort obrony Tajwanu. Urzędnicy potwierdzili, że monitorują działania chińskiej armii, w tym zaangażowanie jednostek cywilnych w manewry.

Anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą zwracają uwagę, że Pekin stale stara się udoskonalać taktykę działań na morzu, ale praktyczna skuteczność rozwiązań ćwiczonych przez chińską armię, w warunkach bojowych, pozostaje wątpliwa.

- Między innowacją, a fantazją, wciąż istnieje pewna przepaść - kwituje rozmówca agencji, podkreślając, że w czasie walk, cywilne barki mogą być łatwym celem dla wroga.



