R. miał korzystać z pomocy Herwiga i Iny F., którzy prowadzili firmę w Düsseldorfie . Według śledczych firma ta służyła jako "pośrednik w nawiązywaniu kontaktów i współpracy" z niemieckimi naukowcami i badaczami. Co więcej, miała ona współpracować z uniwersytetami w celu pozyskiwania informacji na temat wrażliwej technologii wojskowej - podała w oświadczeniu Prokuratura Federalna RFN.

Chińscy szpiedzy schwytani. Wywieźli z Niemiec specjalny laser

Jak ustalił dziennik "Die Welt" kobieta i dwaj mężczyźni pracowali dla chińskich władz co najmniej od 2022 roku. W chwili zatrzymania prowadzili negocjacje w sprawie projektów badawczych, które mogłyby być przydatne Chinom, by zwiększyć morskie siły bojowe Pekinu. Zostali również oskarżeni o zakup produktów związanych z wojskiem i eksportowanie ich do ChRL z naruszeniem przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania.