W skrócie Chiny krytykują przejęcie przez USA dwóch tankowców z wenezuelską ropą, twierdząc, że działania te łamią prawo międzynarodowe.

Przejęte statki należały do rosyjskiej floty cieni i były objęte sankcjami związanymi z transportem ropy powyżej limitu ustalonego przez G7.

Amerykańskie służby wojskowe i straż przybrzeżna prowadziły akcję przejęcia tankowców powiązanych także z Iranem.

"Działania USA mające na celu przejęcie tankowca przewożącego wenezuelską ropę rażąco naruszają prawo międzynarodowe" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin.

Rzecznik resortu Mao Ning dodał, że Chiny "zawsze sprzeciwiały się nielegalnym jednostronnym sankcjom, które są nakładane bez podstawy w postaci prawa międzynarodowego i bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ".

W podobnym tonie wypowiedziało się także chińskie Ministerstwo Handlu, podkreślając naruszenie prawa międzynarodowego, którego w ocenie chińskich władz dopuściły się Stany Zjednoczone.

Stany Zjednoczone poinformowały w środę o przejęciu dwóch zaangażowanych w przewóz wenezuelskiej ropy statków - tankowców M/T Sophia oraz M/V Bella 1. Drugi z nich pływał pod rosyjską banderą.

Jak przekazał resort finansów USA, płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej flocie cieni, która transportuje rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

Zajęty wcześniej tankowiec Bella-1 jest powiązany z Wenezuelą oraz Iranem. Akcja jego przejęcia trwała od dwóch tygodni i była prowadzona przez straż przybrzeżną oraz wojsko USA.

Tankowiec został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 roku, co było związane z transportem irańskiej ropy naftowej.

