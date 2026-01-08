Chińczycy nie gryźli się w język. "Rażące naruszenie prawa"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Działania USA rażąco naruszają prawo międzynarodowe" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Odniesiono się w ten sposób do przejęcia przez Stany Zjednoczone dwóch tankowców, które przewoziły ropę naftową z Wenezueli. Zajęte statki należały do rosyjskiej floty cieni.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle morza, na którym widoczny jest duży statek. Postacie wyróżniają się na pierwszym planie i zwracają uwagę swoim poważnym wyrazem twarzy.
Wenezuela. Chiny komentują przejęcie przez USA tankowców z wenezuelską ropąHANDOUT / US EUROPEAN COMMAND / SARAH MEYSSONNIER / POOL / AFP / Joe Raedle / Staff Getty Images

W skrócie

  • Chiny krytykują przejęcie przez USA dwóch tankowców z wenezuelską ropą, twierdząc, że działania te łamią prawo międzynarodowe.
  • Przejęte statki należały do rosyjskiej floty cieni i były objęte sankcjami związanymi z transportem ropy powyżej limitu ustalonego przez G7.
  • Amerykańskie służby wojskowe i straż przybrzeżna prowadziły akcję przejęcia tankowców powiązanych także z Iranem.
"Działania USA mające na celu przejęcie tankowca przewożącego wenezuelską ropę rażąco naruszają prawo międzynarodowe" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin.

Rzecznik resortu Mao Ning dodał, że Chiny "zawsze sprzeciwiały się nielegalnym jednostronnym sankcjom, które są nakładane bez podstawy w postaci prawa międzynarodowego i bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ".

W podobnym tonie wypowiedziało się także chińskie Ministerstwo Handlu, podkreślając naruszenie prawa międzynarodowego, którego w ocenie chińskich władz dopuściły się Stany Zjednoczone.

USA przejęły dwa tankowce. Chiny komentują: Poważne naruszenie prawa

Stany Zjednoczone poinformowały w środę o przejęciu dwóch zaangażowanych w przewóz wenezuelskiej ropy statków - tankowców M/T Sophia oraz M/V Bella 1. Drugi z nich pływał pod rosyjską banderą.

    Jak przekazał resort finansów USA, płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej flocie cieni, która transportuje rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

    Zajęty wcześniej tankowiec Bella-1 jest powiązany z Wenezuelą oraz Iranem. Akcja jego przejęcia trwała od dwóch tygodni i była prowadzona przez straż przybrzeżną oraz wojsko USA.

    Tankowiec został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 roku, co było związane z transportem irańskiej ropy naftowej.

