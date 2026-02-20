W skrócie Ciężarówka przewożąca płynny gaz przewróciła się w Santiago w Chile i eksplodowała.

W wyniku wypadku zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych.

Prokuratura bada sprawę, a prezydent Chile Gabriel Boric wyraził solidarność z rodzinami ofiar.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek w północnej części stolicy Chile, Santiago. Reuters dodaje, że wypadek miał miejsce w pobliżu głównej autostrady i ważnego dla miasta obszaru przemysłowego.

Szef lokalnej policji poinformował, że do tragedii doszło po tym, jak ciężarówka przewożąca gaz płynny przewróciła się i eksplodowała. W wyniku wypadku zginęły co najmniej cztery osoby, a 17 zostało rannych.

Gubernator regionu metropolitalnego Santiago dodał ponadto, że pięć osób jest w poważnym stanie. - Jedna osoba ma oparzenia pokrywające 100 proc. ciała i istnieje bezpośrednie zagrożenie życia - mówił cytowany przez Reutersa.

Chile. Ciężarówka przewożąca płynny gaz przewróciła się na drogę i eksplodowała

Władze poinformowały ponadto, że wśród ofiar śmiertelnych incydentu był kierowca ciężarówki. Sprawę bada prokuratura. Wiadomo także, że pojazd był powiązany z lokalną firmą gazową Gasco.

W sieci pojawiły się zdjęcia oraz nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich płomienie buchające wokół pojazdów oraz strażaków gaszących pożar. Na jednej z fotografii zauważyć można ponadto rzędy samochodów zaparkowanych na pobliskim parkingu i spalonych w wyniku eksplozji.

Eksplozja ciężarówki w Chile. Rzędy spalonych samochodów Lucas Aguayo Araos/Anadolu Getty Images

Straż pożarna poinformowała, że eksplozja była odczuwalna w promieniu około 150-200 metrów. W jej wyniku uszkodzonych zostało co najmniej 50 pojazdów.

Eksplozja ciężarówki w Chile. Głos zabrał prezydent Gabriel Boric

Prezydent Chile Gabriel Boric przekazał, że część z odłamków spadła na trzy zlokalizowane nieopodal firmy. Nie ten moment nie ma jednak doniesień o dalszych rozległych szkodach.

"Rządowe ekipy zostały wysłane na miejsce i współpracują z właściwymi instytucjami, aby chronić ludność przed dymem w okolicy" - pisał prezydent Chile na platformie X.

Z przedstawicielami firmy, do której należała ciężarówka, próbowała skontaktować się agencja Reutera. Gasco jednak nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Źródła: Reuters, Fox News

"Polityczny WF" ujawnia: Spięcie na tajnej grupie PiS INTERIA.PL