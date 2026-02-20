Chile: Ciężarówka eksplodowała na środku drogi. Nie żyją cztery osoby

Ciężarówka przewożąca w Chile płynny gaz przewróciła się na drogę i eksplodowała - informują zagraniczne media. Do zdarzenia doszło w stolicy kraju, Santiago. W wyniku wypadku zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych. Sprawę bada prokuratura. W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca zdarzenia, ukazujące skalę zniszczeń.

Strażacy gaszą płonące ciężarówki po poważnym wypadku drogowym na autostradzie. Zniszczone pojazdy leżą rozbite na asfalcie i przy barierkach. Silne strumienie wody kierowane na ogień oraz ciężkie zadymienie świadczą o intensywnej akcji ratowniczej.
Chile. Ciężarówka przewróciła się na drogę w Santiago i eksplodowałaLucas Aguayo Araos/AnadoluGetty Images

Do zdarzenia doszło w czwartek w północnej części stolicy Chile, Santiago. Reuters dodaje, że wypadek miał miejsce w pobliżu głównej autostrady i ważnego dla miasta obszaru przemysłowego.

Szef lokalnej policji poinformował, że do tragedii doszło po tym, jak ciężarówka przewożąca gaz płynny przewróciła się i eksplodowała. W wyniku wypadku zginęły co najmniej cztery osoby, a 17 zostało rannych.

Gubernator regionu metropolitalnego Santiago dodał ponadto, że pięć osób jest w poważnym stanie. - Jedna osoba ma oparzenia pokrywające 100 proc. ciała i istnieje bezpośrednie zagrożenie życia - mówił cytowany przez Reutersa.

    Chile. Ciężarówka przewożąca płynny gaz przewróciła się na drogę i eksplodowała

    Władze poinformowały ponadto, że wśród ofiar śmiertelnych incydentu był kierowca ciężarówki. Sprawę bada prokuratura. Wiadomo także, że pojazd był powiązany z lokalną firmą gazową Gasco.

    W sieci pojawiły się zdjęcia oraz nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich płomienie buchające wokół pojazdów oraz strażaków gaszących pożar. Na jednej z fotografii zauważyć można ponadto rzędy samochodów zaparkowanych na pobliskim parkingu i spalonych w wyniku eksplozji.

    Rzędy spalonych samochodów zaparkowanych na wielopoziomowym parkingu, większość pojazdów jest całkowicie zwęglona, asfalt i otoczenie noszą widoczne ślady pożaru.
    Eksplozja ciężarówki w Chile. Rzędy spalonych samochodówLucas Aguayo Araos/AnadoluGetty Images

    Straż pożarna poinformowała, że eksplozja była odczuwalna w promieniu około 150-200 metrów. W jej wyniku uszkodzonych zostało co najmniej 50 pojazdów.

    Eksplozja ciężarówki w Chile. Głos zabrał prezydent Gabriel Boric

    Prezydent Chile Gabriel Boric przekazał, że część z odłamków spadła na trzy zlokalizowane nieopodal firmy. Nie ten moment nie ma jednak doniesień o dalszych rozległych szkodach.

    "Rządowe ekipy zostały wysłane na miejsce i współpracują z właściwymi instytucjami, aby chronić ludność przed dymem w okolicy" - pisał prezydent Chile na platformie X.

    Z przedstawicielami firmy, do której należała ciężarówka, próbowała skontaktować się agencja Reutera. Gasco jednak nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

    Źródła: Reuters, Fox News

