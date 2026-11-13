W skrócie Sąd w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla Arona Orbana oraz jego wspólnika, którzy są podejrzani o udział w procederze przemytu ludzi z Wietnamu.

Viktor Orban wyraził przekonanie o niewinności brata i ocenił proces jako wyreżyserowany spektakl polityczny.

Polityk zadeklarował, że nie zamierza odwiedzić krewnego w areszcie, ponieważ nie chce dostarczać mediom zdjęć z takiego wydarzenia, a siebie uznał za osobę nie do ruszenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W środę sąd w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla Arona Orbana oraz jego wspólnika. Obaj są podejrzani w sprawie dotyczącej przemytu ludzi z Wietnamu, otwiera się w nowym oknie.

W czwartkowym wywiadzie dla internetowego kanału "Ultrahang" do sprawy odniósł się sam lider Fideszu. Stwierdził on, że jest w stu procentach przekonany o niewinności swojego brata. Określił go mianem "przyzwoitego, dobrego człowieka".

Zdaniem Viktora Orbana, otwiera się w nowym oknie okoliczności zatrzymania niektórych jego dawnych współpracowników, byłych członków rządu oraz jego własnego brata wskazują, że cały ten proces jest "częścią zaplanowanego, wyreżyserowanego i teatralnego spektaklu politycznego". - Nie chodzi tu o rozliczanie, lecz o wyrównywanie rachunków - powiedział były premier Węgier.

Zapytali Orbana, czy boi się o swoją przyszłość. "Jestem nie do ruszenia"

Orban podkreślił też, że nigdy nie sprzeciwiał się badaniu przez organy ścigania spraw budzących wątpliwości - Nikt nie sprzeciwia się kontroli, lecz oczywistym politycznym zabiegom - stwierdził.

- Wszyscy moi ministrowie są nieskazitelni. Nie sposób wskazać ani jednej decyzji podjętej przez któregokolwiek z nich, która nie byłaby ustalona przez cały rząd; a w sytuacjach, gdy działali w ramach własnych kompetencji, zawsze kierowali się względami celowości oraz ścisłym przestrzeganiem przepisów - bronił swoich współpracowników.

Lider Fideszu powiedział też, że jego młodszy brat już kilka tygodni temu napisał do odpowiednich organów, deklarując pełną gotowość do współpracy. Viktor Orban zaznaczył przy tym, że nie planuje odwiedzić swojego krewnego w areszcie.

- Media bardzo chciałyby zobaczyć zdjęcie, na którym wchodzę do aresztu - powiedział, dodając, że nie da im tej satysfakcji. Orban, zapytany, czy obawia się, że on sam może trafić do aresztu karnego, odparł: "Z pewnością warto zachować stosowną skromność, ale ja jestem nie do ruszenia".

Źródło: agencja MTI



