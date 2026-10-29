W skrócie Główny inspektor Pentagonu odrzucił ponadpartyjny wniosek o zbadanie zakłóceń w działaniu usług Starshield i Starlink świadczonych na rzecz Ukrainy.

Senator Jeanne Shaheen skrytykowała decyzję inspektora, podkreślając potrzebę niezależnego dochodzenia w sprawie rozbieżnych wersji wydarzeń dotyczących ograniczeń sieci.

Elon Musk przyznał, że SpaceX ograniczył zasięg Starlinka w Ukrainie, powołując się na naruszenie warunków korzystania z usługi, czemu ukraińskie władze stanowczo zaprzeczyły.

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O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Z uzyskanych przez nią informacji wynika, że główny inspektor Pentagonu odrzucił ponadpartyjny wniosek o zbadanie niedawnych zakłóceń w działaniu usług internetowych Starlink i Starshield świadczonych na rzecz Ukrainy.

Agencja ujawniła, że decyzja ta wzbudziła obawy wśród ustawodawców, iż wojsko oraz niezależny inspektor niechętnie podejmują walkę z wpływem, jaki szef SpaceX, Elon Musk, wywiera na komunikację w sektorze obronnym.

Pentagon odrzucił wniosek o zbadanie sprawy Starlinka w Ukrainie. "To niepokojące"

Wniosek o zbadanie sprawy przygotowało czterech republikanów i pięciu demokratów. Główny inspektor Pentagonu poinformował, że "na ich wątpliwości lepiej odpowiedzą Siły Powietrzne USA".

Zaznajomiony ze sprawą pracownik amerykańskiego Kongresu powiedział w rozmowie z AP, że decyzja inspektora postrzegana jest jako "odmowa przeprowadzenia dochodzenia, mimo że miał on do tego odpowiednie warunki".

- Niepokojące jest to, że inspektor generalny najwyraźniej postanowił nie prowadzić dochodzenia w sprawie zakłóceń w łączności satelitarnej, na której Ukraina polega w celu ochrony swoich cywilów - wskazała z kolei senator Jeanne Shaheen, czołowa demokratka, która podpisała wniosek o przeprowadzenie dochodzenia.

Shaheen dodała, że "administracja Trumpa i firma SpaceX przedstawiły sprzeczne wersje wydarzeń dotyczących przyczyn tych zakłóceń" oraz że "konieczne jest przeprowadzenie niezależnego dochodzenia i przeglądu w celu ustalenia odpowiedzialności i zapobieżenia powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości".

Wojna w Ukrainie. Spowolnienie Starlinka, pojawiły się sprzeczne wersje wydarzeń

Przypomnijmy, że Elon Musk przyznał, że firma SpaceX ograniczyła zasięg sieci Starlink w Ukrainie, zarzucając temu krajowi naruszenie warunków korzystania z usługi, czemu ukraińskie władze stanowczo zaprzeczyły.

Musk utrzymywał przy tym, że to rząd USA kontrolował wszelkie zmiany dotyczące programu Starshield. Donald Trump stwierdził z kolei, że nie nakazał żadnych ograniczeń, a wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że Biały Dom koordynował działania z Muskiem.

Ostatecznie w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Starlinki ponownie zaczęły działać przy prędkości ponad 160 km/godz.

Dodajmy, że nie był to pierwszy przypadek, gdy Elon Musk zakłócił połączenie Starlink w Ukrainie. W 2022 roku miliarder nakazał odcięcie dostępu do Starlink w obwodach chersońskim i donieckim, twierdząc, że obawia się potencjalnej eskalacji działań ze strony Rosji.

Źródło: Associated Press



