W skrócie W stanie Ohio w rzece Scioto pięć osób utonęło podczas próby udzielenia pomocy pływakowi, który nie mógł utrzymać się na powierzchni.

Dwóch kobiet nie udało się uratować mimo przewiezienia do szpitala, a ciała trzech mężczyzn znaleziono później w rzece.

Według danych amerykańskiej Służby Geologicznej poziom i przepływ wody w rzece Scioto były w dniu zdarzenia znacznie wyższe niż średnie wartości.

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Do tragedii doszło w niedzielę po tym, gdy kilkuosobowa grupa zebrała się nad rzeką w miejscowości Powell, na przedmieściach Columbus. Jedna z osób weszła do rzeki Scioto, aby popływać, ale nie była w stanie utrzymać się na powierzchni. Pozostali ruszyli na pomoc tonącemu.

- Osoby, które wskoczyły do wody, by udzielić pomocy, same znalazły się w niebezpieczeństwie - powiedział na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Delaware, Jeffrey Balzer cytowany przez Associated Press.

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Służby zjawiły się na miejscu po tym, jak przejeżdżający niedaleko miejsca zdarzenia kierowca zadzwonił na numer alarmowy, widząc przestraszone dziecko, biegnące wzdłuż drogi.

Zadysponowane na miejsce ekipy ratunkowe znalazły w niedzielę w wodzie dwie kobiety, których zgon stwierdzono po przewiezieniu ich do szpitala.

Ciała trzech mężczyzn znaleziono w rzece w poniedziałek - przekazał Tracy Whited, rzecznik biura szeryfa hrabstwa Delaware. Władze nie podały dokładnego miejsca znalezienia ofiar.

Szeryf hrabstwa przekazał, że dziecko, które pobiegło po pomoc zostało przekazane pod opiekę wraz z innym dzieckiem poniżej 10 roku życia. Władze pracują nad powiadomieniem krewnych ofiar.

Balzer podkreślił, aby osoby gromadzące się w pobliżu wody muszą być świadome warunków i zachować środki ostrożności.

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- Znaj swój poziom umiejętności, zanim wejdziesz do wody. Jesteś pewnym siebie pływakiem? Upewnij się, że pobliżu znajdują się inni ludzie, żeby kogoś powiadomić, gdyby coś poszło nie tak - zaapelował szeryf.

Jak wynika z danych Służby Geologicznej USA (USGS) rejestrowanych przy pobliskiej tamie, w niedzielę poziom wody w rzece Scioto był wysoki, a nurt szybki.

Przepływ wody wynosił w tym czasie około 10 metrów sześciennych na sekundę. Jak zauważa AP, oznacza to ponad czterokrotny wzrost w ciągu trzech. Dane są dwukrotnie wyższe niż wynosi średnia.

Tragedia w Ohio miała miejsce dwa dni po tym, jak pięć osób zginęło w południowym Utah po nagłej powodzi, która zastała ofiary podczas rodzinnej wyprawy.

Źródło: Associated Press





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