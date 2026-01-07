Chcieli przejąć tankowiec, obok rosyjskie okręty. Akcja USA na Atlantyku

Do próby przejęcia, które może zaostrzyć napięcia z Rosją, doszło po tym, jak tankowiec, pierwotnie znany jako Bella-1, przedarł się przez amerykańską morską "blokadę" objętych sankcjami tankowców i odrzucił próby wejścia na pokład podejmowane przez Straż Przybrzeżną USA - informuje agencja Reutera.

Urzędnik, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazał, że operację prowadzą straż przybrzeżna oraz wojsko Stanów Zjednoczonych.

Rosyjski państwowy nadawca Russia Today poinformował, że siły USA najprawdopodobniej próbowały dostać się na pokład powiązanego z Rosją tankowca "Marinera" przy użyciu śmigłowca.

RT, powołując się na anonimowe źródło, podała, że jednostka amerykańskiej straży przybrzeżnej śledziła tankowiec oraz że próba jego przejęcia podczas sztormu została już wcześniej podjęta.

Reuters nie był w stanie natychmiast zweryfikować doniesień RT.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez media państwowe, oświadczyło, że statek, który obecnie pływa pod rosyjską banderą, znajduje się na wodach międzynarodowych i działa zgodnie z międzynarodowym prawem morskim. Resort wezwał kraje zachodnie do poszanowania prawa jednostki do wolności żeglugi.

Wkrótce więcej informacji.

