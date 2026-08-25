W skrócie Służby w Niemczech i na Słowacji uniemożliwiły próbę podpalenia fabryki dronów, zatrzymując trzech obcokrajowców powiązanych ze sprawą.

W miejscu przygotowań do ataku zabezpieczono benzynę, polistyren, plany fabryki, kamerę sportową, telefony komórkowe oraz narzędzia.

Policja słowacka współpracowała przy śledztwie z służbami wywiadowczymi i Urzędem ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Trzy osoby, podejrzane o planowanie podpalenia fabryki dronów na wschodzie Słowacji, zostały zatrzymane. Wszyscy są obcokrajowcami.

Dwóch z nich zostało aresztowanych na Słowacji, natomiast trzeci został zatrzymany w Niemczech po tym, jak szybko wydano europejski nakaz aresztowania.

Słowacja. Planowali podpalić fabrykę dronów, akcja służb

Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Śledczy zarzucili im przygotowywanie do popełnienia szczególnie poważnego przestępstwa.

- Dzięki szybkiej interwencji policji nikt nie został ranny i nie doszło do żadnych zniszczeń materialnych - przekazał rzecznik prasowy słowackiej policji Roman Hajek.

Policjanci dokonali również przeszukania miejsca, w którym podejrzani mieli przygotowywać się do ataku na fabrykę. Na miejscu znaleźli liczne dowody na działalność zatrzymanych.

Słowacja. Śledztwo po zatrzymaniu cudzoziemców

Zabezpieczono m.in. materiał zapalający. Służby potwierdziły, że były to benzyna oraz polistyren - czyli napalm. Oprócz tego na miejscu znaleziono również odręczne plany fabryki, kamerę sportową, telefony komórkowe i wiele różnych narzędzi, które miały pomóc w przeprowadzeniu ataku.

Operacja przeprowadzona została przez słowacką policję we współpracy z służbami wywiadowczymi oraz Urzędem ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W sprawie nadal trwa śledztwo, które będzie miało na celu wyjaśnić na czyje zlecenie działali zatrzymani.



