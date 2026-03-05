W skrócie Senat USA odrzucił rezolucję wymagającą zgody Kongresu na dalsze działania wojskowe wobec Iranu.

Amerykański sekretarz wojny zapowiedział, że operacja przeciw Iranowi "dopiero się zaczyna" i potrwa kilka tygodni.

Według sondażu CBS News większość Amerykanów nie popiera wojny z Iranem i uważa, że administracja Trumpa nie wyjaśniła jasno swoich celów.

Amerykański senat odrzucił rezolucję dotyczącą uprawnień wojskowych, która wymagałaby od administracji Donalda Trumpa otrzymania zgody od Kongresu przed kontynuowaniem ataków wymierzonych w Iran.

Rezolucja nie uzyskała zwykłej większości. Odrzuciło ją 53 senatorów (52 republikanów i jeden demokrata), za wprowadzeniem było 47 senatorów (44 demokratów, jeden republikanin oraz dwóch niezależnych senatorów).

Wojna w Iranie. Senat USA odrzucił rezolucję

Stacja CNN opisała, że republikaninem, który "wyłamał się", był senator ze stanu Kentucky, Rand Paul. Z kolei jedynym demokratą, który głosował przeciw rezolucji był John Fetterman z Pensylwanii.

Jak zauważyła stacja CBS, to drugi raz w ciągu niecałych 12 miesięcy, gdy demokratyczny senator Tim Kaine wymusił głosowanie nad rezolucją dotyczącą uprawnień wojskowych, które tyczyły się kwestii ataków na Iran. Poprzednim razem Izba wyższa odrzuciła podobną próbę w czerwcu 2025 roku. Wówczas Stany Zjednoczone zbombardowały irańskie obiekty nuklearne.

Rezolucja Tima Kaine'a miała "nakazać wycofanie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych z działań wojennych wewnątrz lub przeciwko Islamskiej Republice Iranu, które nie zostały zatwierdzone przez Kongres" - opisała CBS.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pete Hegseth: Operacja dopiero się zaczyna

Senator rozmawiał w niedzielę z przedstawicielami prasy i tłumaczył, że o ile wysiłki raczej nie przyniosą rezultatów, to "ważne jest, aby członkowie Kongresu mówili oficjalnie o wojnie z Iranem". - Jeśli nie masz odwagi zagłosować na "tak" lub "nie" w sprawie wojny, to jak śmiesz wysyłać naszych synów i córki na wojnę, gdzie ryzykują życiem - mówił.

Warto podkreślić, że do podobnego głosowania dojdzie 5 marca, ale w Izbie Reprezentantów, choć przewiduje się, że zakończy się ono podobnym rezultatem. Republikański przewodniczący Izby Mike Johnson mówił, iż "wierzy, że mamy (republikanie - red.) wystarczającą liczbę głosów, by to stłumić". - Z pewnością modlę się, żeby to była prawda - ocenił.

Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth powiedział w środę, że operacja "dopiero się zaczyna" i może trwać kilka tygodni. - Przyspieszamy, a nie zwalniamy - powiedział szef Pentagonu dziennikarzom. Jak dodał Hegseth, "możliwości Iranu wyparowują z każdą godziną, podczas gdy amerykańska siła staje się coraz bardziej zaciekła, bystrzejsza i całkowicie dominująca".

Atak na Iran. Większość Amerykanów nie pochwala interwencji USA

Do wspólnego ataku sił amerykańskich i izraelskich doszło w sobotę. Już w pierwszych godzinach konfliktu Irańczycy stracili czołowych urzędników, w tym najwyższego duchowego przywódcę Alego Chameneiego. W odpowiedzi Teheran przeprowadza odwet, atakując amerykańskie bazy i wysyłając drony oraz rakiety do Izraela i państw Zatoki Perskiej.

Sondaż CBS News wykazał, że większość Amerykanów nie jest zadowolona z wojny z Iranem. 62 proc. badanych uważa, że administracja Trumpa nie wyjaśniła jasno swoich celów.

Jednocześnie około połowa Amerykanów wierzy, że wojna może trwać miesiącami lub latami.

