W skrócie Prezydent Słowacji Peter Pellegrini ogłosił referendum na 4 lipca. Słowacy odpowiedzą na dwa pytania dotyczące rent dożywotnich dla wysokich rangą urzędników urzędników oraz przywrócenia Specjalnej Prokuratury i Krajowej Agencji ds. Przestępczości.

Nie znalazło się w nim pytanie o możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów, ponieważ prezydent uznał je za niezgodne z konstytucją, powołując się na wyrok słowackiego sądu konstytucyjnego.

Pod inicjatywą referendalną zebrano ponad 350 tys. podpisów, a wyniki będą ważne, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania i większość zatwierdzi decyzję.

4 lipca na Słowacji zorganizowane zostanie referendum. - Wybrałem tę datę głównie po to, aby zapewnić obywatelom wystarczająco dużo czasu na zapisanie się (w lokalach wyborczych - red.) - argumentował prezydent Peter Pellegrini.

Słowacy odpowiedzą, czy są za zniesieniem rent dożywotnich dla wysokich rangą urzędników państwowych (m.in. dla premiera). Drugie pytanie dotyczyć będzie kwestii przywrócenia Specjalnej Prokuratury i Krajowej Agencji ds. Przestępczości.

Partia Roberta Ficy podjęła konkretne kroki, likwidując instytucje antykorupcyjne. Wśród nich znalazła się Specjalna Prokuratura zajmująca się nagłośnionymi aferami korupcyjnymi. Głosowanie z 4 lipca wykaże, czy szef rządu ma poparcie społeczeństwa dla kluczowych reform.

Referendum na Słowacji. Zabraknie kluczowego pytania

Inicjatorzy zabiegali, aby w referendum pojawiło się również trzecie pytanie, które miało brzmieć następująco: "Czy zgadzasz się, że parlament powinien podjąć uchwałę o skróceniu dziewiątej kadencji i ustalić datę przedterminowych wyborów tak, aby odbyły się one w ciągu 180 dni od ogłoszenia wyników referendum?".

Prezydent Słowacji uznał, że byłoby to sprzeczne z konstytucją. - Bez zmiany konstytucji nie można zwołać przedterminowych wyborów poprzez referendum - tłumaczył, powołując się na wyrok słowackiego sądu konstytucyjnego.

Głosowanie w tej sprawie faktycznie groziłoby utratą władzy przez premiera Roberta Ficę. Po ostatnich wyborach parlamentarnych jego partia SMER pełni przewodnią rolę w koalicji rządzącej. Na przedterminowych wyborach najwięcej mogłaby ugrać opozycja. Silną pozycję na scenie politycznej ma ugrupowanie Postępowa Słowacja.

Słowacja. Zebrano ponad 350 tys. podpisów, będzie referendum

Pod inicjatywą referendalną na Słowacji zostało zebranych ponad 350 tys. podpisów. Następnie stosowną petycję złożono do Pałacu Prezydenckiego w Bratysławie. Organizatorem akcji była pozaparlamentarna Partia Demokratyczna.

"Konstytucja stanowi, że wyniki referendum są ważne, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania i jeśli decyzja zostanie zatwierdzona przez większość głosujących" - poinformowała agencja TASR.

Źródło: TASR

