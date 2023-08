Do tragicznego w skutkach zaniedbania doszło w miejscowości Tacoma w USA. Pracownicy lokalu z burgerami niedokładnie wyczyścili maszynę do produkcji koktajlów mlecznych. W efekcie wytworzyła się tam niezwykle groźna bakteria Listeria, odpowiadająca za Listeriozę. Z powodu zatrucia zmarły trzy osoby, a kolejne trzy trafiły do szpitala.