Sprawę sześciu kobiet i ich niefortunnej, nielegalnej podróży w chłodni ciężarówki na północy Francji opisało BBC. To właśnie z dziennikarką brytyjskiej stacji Khue B Luu skontaktowały się w środę migrantki - cztery Wietnamki i dwie Irakijki.

Chciały dostać się do Wielkiej Brytanii. Spędziły wiele godzin w chłodni

Kobiety przedostały się na naczepę ciężarówki pod nieuwagę kierowcy i ukryły się między pojemnikami z bananami. Były przekonane, że samochód zmierza na północ, w kierunku granicy z Anglią. Migrantki liczyły na to, że uda się im przedostać do Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Spędziły zamknięte w chłodni około 10 godzin, kiedy zorientowały się, że ciężarówka zmierza na południe.

"Jesteś w Europie? Proszę o pomoc, to pilne" - usłyszała dziennikarka po niespodziewanym połączeniu od jednej z uwięzionych kobiet. Po udostępnieniu lokalizacji auta Khue B Luu skontaktowała się z francuskimi mediami i policją.

Ciężarówkę namierzyła policja. Kobiety zostały zatrzymane

Francuska policja w departamencie Rodanu zlokalizowała i zatrzymała pojazd. W podobnym czasie funkcjonariuszy zawiadomi również zmierzający do Włoch kierowca ciężarówki, którego zaniepokoiły hałasy na naczepie. Kobiety wyjaśniły śledczym, że mężczyzna jest niewinny, a one zdecydowały się wsiąść do jego pojazdu, ponieważ miał irlandzkie tablice rejestracyjne.