W pewnym momencie kamera przeniosła się na Jansena i przyłapała go jak z opuszczoną głową pisze coś na telefonie . Dziennikarz szybko przeprosił widzów, wyjaśniając, że chciał się upewnić, że jego żona i ich pięciomiesięczna córka są bezpieczne. Po wysłaniu wiadomości meteorolog kontynuował relację, informując o burzach i wichurach, jakie zbliżały się do amerykańskiej metropolii.

"Musi dzwonić do żony, żeby upewnić się, że zabierze dziecko w bezpieczne miejsce? Może niektórzy uważają to za szlachetne lub urocze. Ja tak nie uważam " - pisał oburzony widz.

W rozmowie z serwisem today.com Jansen wyjawił, że kilka lat wcześniej postąpił podobnie i wysłał do żony wiadomość w trakcie trwania programu. Ostrzegał ją przed tornadem, które wówczas bezpośrednio uderzyło w ich dom. Jak stwierdził, za to również spotkał się z negatywną reakcją .

- Kiedy więc dostałam tego ostatniego maila, pomyślałam sobie: wiecie co, nie sądzę, żeby to było akceptowalne, że nie mogę poświęcić chwili, żeby upewnić się, że moi bliscy mają się dobrze - powiedziała Jansen. - Jestem pewien, że wielu widzów pisało do swoich rodzin. Zawsze mówimy na antenie: Jeśli znasz kogoś w takim a takim mieście, koniecznie daj mu znać, że to się zbliża. Więc w pewnym sensie posłuchałam własnej rady - dodał.