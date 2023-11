Portugalia. Poprosił o sok z granatu. Wkroczyła policja

Zgodnie z nagraniem, które trafiło do sieci, mężczyźnie nakazano położyć się na parkingu przed restauracją twarzą do ziemi. Następnie podeszło do niego pięciu uzbrojonych policjantów, unieruchamiając go i zakładając mu kajdanki. Niedługo potem, na komisariacie, został przesłuchany. Przeszukano również jego pokój hotelowy.