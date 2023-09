Interwencja straży przybrzeżnej

Pod koniec sierpnia mieszkaniec Florydy wyruszył w podróż przez ocean . Chciał dopłynąć do Londynu. Niestety jego plan udaremniła straż przybrzeżna , która namierzyła go, gdy był około 70 mil morskich od wyspy Tybee Island w stanie Georgia.

Ostatecznie po trzech dniach niedoszły marynarz zgodził się dobrowolnie opuścić jednostkę , która została przetransportowana do bazy straży przybrzeżnej w Miami.

Nie była to pierwsza jego próba

Jak się okazało nie była to pierwsza taka sytuacja z udziałem 44-latka. Ma on już na swoim koncie trzy inne próby przepłynięcia oceanu "łodzią" własnej konstrukcji. Wszystkie zakończyły się interwencją straży przybrzeżnej.

Co ciekawe, w wywiadzie udzielonym po przerwaniu jednej z poprzednich prób, 44-latek przyznał, że podczas swojego rejsu chciał zebrać pieniądze na cele charytatywne. Część środków miała również trafić do różnych służb, w tym do straży przybrzeżnej.