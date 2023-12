O sytuacji piszą zarówno japońskie, jak i międzynarodowe media, bo ta wydaje się naprawdę nietypowa. Jak czytamy, pewien Japończyk zdecydował się sięgnąć po specjalny aerozol, by pozbyć się z mieszkania jednego karalucha.

Skończyło się tragicznie, bo kilka chwil później w mieszkaniu doszło do eksplozji. Wybuch wysadził okno balkonowe, a właściciel mieszkania doznał niegroźnych obrażeń - opisuje z kolei "The New York Post", powołując się na ustalenia lokalnej policji.