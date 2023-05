YouTuber nagrał katastrofę lotniczą. Kłamał, że był to wypadek

Chciał mieć więcej wyświetleń. Rozbił swój samolot i nagrał to

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

29-letni Trevor Daniel Jacob przekazał władzom, że rzeczywiście planował rozbić swój samolot w filmie, który miał zamiar opublikować na YouTubie. Mężczyzna zrobił to w celu zdobycia większej oglądalności. Teraz ma przyznać się do zarzutów celowego zniszczenia wraku samolotu, a tym samym utrudniania śledztwa. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie YouTuber chciał zarobić na filmie. W tym celu rozbił swój samolot / TrevorJacob / YouTube