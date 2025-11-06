W skrócie Mieszkaniec Neuville-sur-Saône podczas kopania basenu odkrył w swoim ogrodzie ponad 700 tysięcy euro w złocie i monetach.

Odkrycie zostało zgłoszone władzom, które uznały, że złoto nie jest zabytkiem i pozwoliły znalazcy zachować skarb.

Policja ustaliła, że złoto pochodzi sprzed kilkunastu lat, a jego pochodzenie pozostaje zagadką.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W maju mieszkaniec Neuville-sur-Saône (niedaleko Lyonu) poinformował lokalne władze, że znalazł w swoim ogrodzie przedmioty warte niemal milion euro.

Jak podaje lokalna gazeta Le Progrès, mężczyzna natknął się na "pięć sztabek złota i wiele monet" zakopanych w plastikowych torbach.

Francuz odkrył w ziemi prawdziwy "skarb"

Zaskoczony znaleziskiem, niezwłocznie zgłosił się do miejscowego ratusza. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, miejscy radni orzekli, że odkryte w ziemi złoto nie miało wartości archeologicznej. W związku z tym, władze pozwoliły mężczyźnie, który chciał pozostać anonimowy, zatrzymać wykopany w ziemi "skarb".

Policja w Lyonie ustaliła, że złoto zostało pozyskane legalnie i przetopione około "15 lub 20 lat temu" w pobliskiej rafinerii.

Jak donoszą lokalne media, właściciel posesji nie miał pojęcia o tajemnicy ukrytej przed laty na jego działce.

Ratusz poinformował, że poprzedni gospodarz domu zmarł, a kwestia tego, w jaki sposób złoto tam trafiło, prawdopodobnie na zawsze pozostanie zagadką.

Źródło: AFP

Kłopoty w służbie zdrowia. Pacjenci nie są przyjmowani do programów lekowych Polsat News Polsat News