Chciał mieć basen, dostał prawie milion euro. Nietypowe znalezisko we Francji

Maria Kosiarz

Mieszkaniec środkowo-wschodniej Francji kopał dół pod budowę basenu i znalazł w ziemi ukryty przed laty "skarb". Mężczyzna odkrył na swojej posesji fortunę - pod ziemią ukryte było bowiem ponad 700 tysięcy euro w sztabkach złota i kolekcjonerskich monetach.

Francuz wykopał z ogrodu prawie milion euro, zdj. ilustracyjne
Francuz wykopał z ogrodu prawie milion euro, zdj. ilustracyjne

  • Mieszkaniec Neuville-sur-Saône podczas kopania basenu odkrył w swoim ogrodzie ponad 700 tysięcy euro w złocie i monetach.
  • Odkrycie zostało zgłoszone władzom, które uznały, że złoto nie jest zabytkiem i pozwoliły znalazcy zachować skarb.
  • Policja ustaliła, że złoto pochodzi sprzed kilkunastu lat, a jego pochodzenie pozostaje zagadką.
W maju mieszkaniec Neuville-sur-Saône (niedaleko Lyonu) poinformował lokalne władze, że znalazł w swoim ogrodzie przedmioty warte niemal milion euro.

Jak podaje lokalna gazeta Le Progrès, mężczyzna natknął się na "pięć sztabek złota i wiele monet" zakopanych w plastikowych torbach.

Francuz odkrył w ziemi prawdziwy "skarb"

Zaskoczony znaleziskiem, niezwłocznie zgłosił się do miejscowego ratusza. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, miejscy radni orzekli, że odkryte w ziemi złoto nie miało wartości archeologicznej. W związku z tym, władze pozwoliły mężczyźnie, który chciał pozostać anonimowy, zatrzymać wykopany w ziemi "skarb".

    Policja w Lyonie ustaliła, że złoto zostało pozyskane legalnie i przetopione około "15 lub 20 lat temu" w pobliskiej rafinerii.

    Jak donoszą lokalne media, właściciel posesji nie miał pojęcia o tajemnicy ukrytej przed laty na jego działce.

    Ratusz poinformował, że poprzedni gospodarz domu zmarł, a kwestia tego, w jaki sposób złoto tam trafiło, prawdopodobnie na zawsze pozostanie zagadką.

    Źródło: AFP

