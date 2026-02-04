W skrócie Emmanuel Macron potwierdził prowadzenie przygotowań do rozmowy z Władimirem Putinem.

Prezydent zapewniał, że Francja koordynuje działania z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi sojusznikami, wspierając Ukrainę.

Siergiej Ławrow określił wcześniej zapowiedź Macrona o planach rozmowy z Putinem jako "chwyt reklamowy".

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił w 2025 roku, że jego zdaniem Europa powinna wznowić bezpośrednie kontakty z Władimirem Putinem, zamiast zostawiać USA samodzielne negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie.

Pytany we wtorek o ewentualne rozmowy z rosyjskim przywódcą, Macron oświadczył, że "przygotowania trwają, a na szczeblu technicznym toczą się dyskusje".

Emmanuel Macron chce rozmów z Putinem. "W porozumieniu z Zełenskim"

Francuski prezydent zaznaczył przy tym, że przygotowania do wznowienia dialogu z Putinem prowadzone są "przejrzyście" i w porozumieniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi sojusznikami.

Macron dodał, że Francja nadal wspiera Ukrainę, ale kontakt z Kremlem jest konieczny w celu negocjowania gwarancji bezpieczeństwa po wojnie. - W tym kontekście ważne jest, aby Europejczycy przywrócili własne kanały dyskusji - zauważył.

Agencja AFP informuje, że Macron nie podał szczegółów dotyczących potencjalnych rozmów z rosyjskim przywódcą. Prezydent Francji mówił jednak, iż nie spodziewa się, aby Rosja była skłonna do zawarcia porozumienia pokojowego w najbliższych dniach lub tygodniach.

"Chwyt reklamowy". Rosja reagowała na zapowiedzi Macrona

- W dalszym ciągu wspieramy Ukrainę, która cierpi z powodu bombardowań ze strony Rosjan, zimna, ataków na ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną, co jest niedopuszczalne i nie świadczy o prawdziwej woli negocjacji pokojowych - powiedział Macron.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot oświadczył wcześniej, że Europa nie zrezygnuje z bezpośrednich kontaktów z Rosją ze względu na konieczność obrony swoich interesów w negocjacjach.

W styczniu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow nazwał oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona o planach rozmowy z Władimirem Putinem "chwytem reklamowym".

