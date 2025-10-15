W skrócie Ministrowie obrony państw NATO dyskutują o uproszczeniu procedur zestrzeliwania rosyjskich samolotów w przestrzeni powietrznej sojuszu.

Kluczowymi czynnikami mają być uzbrojenie i trajektoria wykrytych maszyn.

Państwa NATO różnią się obecnie zasadami podejmowania decyzji o zestrzeleniu, co wywołuje spór o konieczność unifikacji wytycznych.

W środę w kwaterze głównej NATO w Brukseli spotkają się szefowie resortów obrony państw członkowskich. - Bardzo ważny temat, przewodni dla spotkania to Eastern Sentry, operacja trwająca od momentu naruszenia przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września tego roku, po aktywowaniu artykułu 4 przez Polskę - zapowiedział przed wyjazdem do Belgii minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po bezprecedensowej rosyjskiej operacji dronowej przeciwko Polsce, w przestrzeni powietrznej NATO doszło jeszcze do kilku innych inspirowanych przez Kreml incydentów. Między innymi na estońskim niebie pojawiły się trzy myśliwce MiG-31 i operowały tam przez kilkanaście minut.

NATO. Zestrzeliwanie rosyjskich samolotów. Dyskusja wśród sojuszników

Po tych wydarzeniach wśród polityków państw NATO rozgorzała dyskusja dotyczącą możliwości zestrzeliwania rosyjskich środków napadu powietrznego, które przekroczą granice Sojuszu. Pojawiło się wiele głosów dotyczących potrzeby zestrzeliwania rosyjskich samolotów, jak tylko wtargną w przestrzeń powietrzną, któregoś z członków Paktu Północnoatlantyckiego.

Według brytyjskiego dziennika "The Telegraph", który powołuje się na źródła w NATO, ministrowie obrony, którzy przyjechali do Brukseli, mają naciskać na zmianę zasad dotyczących możliwości zestrzeliwania rosyjskich samolotów bojowych. Nowe przepisy miałby to uławiać.

"'Uzbrojenie i trajektoria' każdego samolotu byłyby kluczowymi czynnikami decydującymi o postrzeganiu zagrożenia" - twierdzi informator brytyjskiej gazety. Z jego przekazu wynika, że ten temat miał zostać podjęty w środę w brukselskiej kwaterze Paktu Północnoatlantyckiego.

W publikacji podkreśla się, że w poszczególnych państwach sojuszniczych obowiązują inne wytyczne w podobnych sytuacjach. "Niektóre wymagają od swoich pilotów wizualnego potwierdzenia zagrożeń przed podjęciem działań, podczas gdy inne mogą działać w oparciu o dane radarowe" - czytamy.

Bruksela. Spotkanie ministrów obrony państw NATO

W środę w kwaterze głównej w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO.

Po południu ma miejsce posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Wieczorem ministrowie obrony zbiorą się też na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej.

