W skrócie Przedstawicielka litewskiego rządu wezwała samorząd rejonu wileńskiego do zmiany nazw dwóch ulic imienia kardynała Henryka Gulbinowicza.

Rada samorządu rejonu wileńskiego dotychczas odrzucała propozycje zmiany nazw tych ulic.

Watykan niedługo przed śmiercią kardynała nałożył na Gulbinowicza sankcje za m.in. wykorzystywanie nieletnich.

Przedstawicielka litewskiego rządu na okręgi wileński i olicki Gedmante Eimontiene wezwała we wtorek samorząd rejonu wileńskiego do zmiany nazw dwóch ulic, które noszą imię kardynała Henryka Gulbinowicza.

Jeśli rada samorządu rejonu wileńskiego w ciągu miesiąca nie podejmie w tej sprawie decyzji, "zostanie skierowana do sądu" - oświadczyła Eimontiene, którą cytuje agencja BNS

Litwa: Burza wokół zmiany nazw ulic. Noszą imię kardynała Gulbinowicza

Rada samorządu rejonu wileńskiego, w której większość mają radni Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), kilka tygodni temu większością głosów odrzuciła propozycję zmiany nazw obu ulic.

Kestutis Butvydas, rzecznik mera rejonu, socjaldemokraty Roberta Duchnewicza przekazał, że rada ponownie zajmie się tą kwestią 27 marca. Planowane jest też przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Ostateczna decyzja, według rzecznika, może zapaść pod koniec kwietnia.

Kardynał Henryk Gulbinowicz został ukarany sankcjami przez Watykan

Kardynał Henryk Gulbinowicz, wieloletni metropolita wrocławski, pochodził z rejonu wileńskiego. Był związany z Wilnem i rejonem wileńskim. W 2013 r. uczestniczył m.in. w wileńskich uroczystościach z okazji swoich 90. urodzin, w ramach których odprawił mszę dziękczynną w Ostrej Bramie.

W 2015 roku rejon wileński nadał duchownemu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. W rejonie są też dwie ulicy noszące jego imię.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego we wrześniu 2025 r. rozpatrywała propozycję odebrania Gulbinowiczowi tytułu honorowego obywatela, a w lutym zmiany nazw ulic noszące jego imię. W obu wypadkach nie uzyskano wymaganej liczy głosów.

Większość w radzie ma AWPL-ZChR, która sprzeciwia się tym zmianom. Radna Maria Rekść, wieloletnia mer rejonu w poprzednich kadencjach, stwierdziła, że zarzuty wobec kardynała nie zostały oficjalnie udowodnione. Apelowała też, by nie używać określenia pedofil, jeśli nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Na krótko przed śmiercią kardynała w listopadzie 2020 r. Watykan nałożył na niego sankcje dyscyplinarne za przypadki seksualnego wykorzystywania nieletnich, ukrywanie przestępstw pedofilskich wśród duchownych oraz 16-letnią współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL.

