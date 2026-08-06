W skrócie Szef MSZ Estonii uznał tunel pod Zatoką Fińską za brakujące ogniwo, które połączy dwa odizolowane obszary i umożliwi powstanie strategicznego korytarza między Bałtykiem a regionami arktycznymi.

Projekt obejmuje tunel kolejowy między Tallinem a Helsinkami o długości około 90-100 km, który byłby najdłuższą tego typu przeprawą na świecie oraz umożliwiłby przejazd z Helsinek do Warszawy w sześć godzin po zakończeniu Rail Baltica.

W 2026 roku Estonia przewodniczy grupie NB8, skupiającej osiem krajów z regionu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej.

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Tunel pod Zatoką Fińską, łączący stolice Estonii i Finlandii byłby strategicznym korytarzem, który zapewniłby bezpośrednie połączenie krajów bałtyckich z regionami arktycznymi, a jednocześnie zbliżył Estonię i Finlandię do reszty Europy - oświadczył w środę szef MSZ Estonii Margus Tsahkna.

W ocenie szefa estońskiej dyplomacji jest to "bardzo potrzebne brakujące ogniwo, które połączy dwa odizolowane od siebie obszary".

- Chodzi o takie połączenia, które zintegruje Rail Baltica i kraje nordyckie w jedną sieć i stworzy korytarz transportowo-energetyczny przez Polskę na Ukrainę, a dalej, łącząc Europę z Azją - powiedział Tsahkna w wywiadzie dla portalu "Verkkouutiset".

Tunel Tallin - Helsinki. "Zdecydowana deklaracja poparcia"

Szef estońskiego MSZ przypomniał, że podwodny tunel z Tallina do Helsinek to projekt infrastrukturalny, o którym mówi się od połowy lat 90. XX wieku. Podkreślił, że w obliczu nowej rzeczywistości geopolitycznej, zaburzonej m.in. przez atak Rosji na Ukrainę oraz potrzebę wzmacniania konkurencyjności UE, znaczenie tej inwestycji w istotny sposób rośnie.

Estońskie media podkreśliły, że oświadczenie Tsahkny to pierwsza od wielu lat tak jasna i zdecydowana deklaracja poparcia dla budowy tunelu.

Przypomniano, że ożywione dyskusje na ten temat prowadzono w latach 2017-2019. Rozważano wówczas dwa warianty: fińsko-estoński FinEst Link zakładający budowę tunelu kolejowego za 20 mld euro i finansowany głównie ze środków publicznych oraz promowany przez fińskiego biznesmena Petera Vesterbacke z udziałem chińskiego kapitału.

Podwodny tunel między Helsinkami a Tallinem o długości - w zależności od projektu - ok. 90-100 km, byłby najdłuższą tego typu przeprawą kolejową na świecie. Po ukończeniu Rail Baltica (linii kolejowej od granicy Polski do Tallinna) pociągiem z Helsinek można by dotrzeć do Warszawy w ciągu około sześciu godzin.

W tym roku Estonia przewodniczy grupie NB8 (Nordic Baltic Eight) - formatowi regionalnej współpracy politycznej, w którym uczestniczy osiem państw z Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja oraz Estonia, Litwa, Łotwa).



